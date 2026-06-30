Marokkaanse pers lyrisch over karakter Marokko, ook complimenten voor Oranje

De Marokkaanse pers is onder de indruk van de zege van hun nationale ploeg op Oranje in de zestiende finale van het WK. De Atlasleeuwen waren na strafschoppen te sterk voor het Nederlands elftal en mogen zich dus opmaken voor de achtste finale tegen Canada.

Le360 ziet dat de nationale ploeg van Marokko het land ‘blijft inspireren’. “In een uitzonderlijk intense wedstrijd in Monterrey schakelden de mannen van Mohamed Ouahbi Nederland uit na strafschoppen”, memoreert de website. Met name het karakter van de ploeg wordt geroemd, nadat Marokko terugkwam van een achterstand. “Ze weigerden op te geven en werden beloond voor hun inspanningen door in de slotminuten van de reguliere speeltijd de gelijkmaker te scoren. Tegenover een Nederlands team dat bekendstaat om een goed collectief, toonden de Atlasleeuwen veel karakter.”

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Ook SNRT News is onder de indruk van de zege van Marokko. “Wat er tegen Nederland gebeurde, leverde nieuw bewijs voor de grote transformatie die de Atlasleeuwen de afgelopen jaren hebben doorgemaakt”, klinkt het. “Het was niet zomaar een WK-overwinning, maar een overwinning die het karakter weerspiegelt van een team dat weet hoe het moet terugkomen en moet winnen.” De website schat Oranje hoog in. “Het Nederlandse team beschikt over ervaring, kwaliteit en efficiëntie, maar de spelers weigerden op te geven tot de laatste seconde van de wedstrijd.”

Al Alam spreekt van een ‘adembenemende voetbalwedstrijd’ tussen Nederland en Marokko. “De wedstrijd hield iedereen tot het allerlaatste moment op het puntje van zijn stoel.” Het nieuwskanaal zag dat de Marokkanen niet van hun stuk werden gebracht door de goal van Cody Gakpo. “Ze zetten alles op alles in de aanval en pasten tactische wijzigingen door om een resultaat te halen. Wat de aanvallers de hele wedstrijd niet voor elkaar kregen, lukte een verdediger uiteindelijk wel”, doelt Al Alam op de late gelijkmaker van Issa Diop.