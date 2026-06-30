Schokkende beelden: Oranje-fan wordt bewusteloos geslagen en op het hoofd getrapt

Op sociale media gaan vreselijke beelden rond van een vechtpartij na de wedstrijd tussen Nederland en Marokko. Te zien is dat fans van Nederland en Marokko met elkaar op de vuist gaan, en één Oranje-fan knock-out wordt geslagen. Terwijl hij op de grond ligt, trapt iemand tegen zijn hoofd.

Het is onduidelijk waar de beelden zijn gemaakt. Meerdere fans delen klappen aan elkaar uit. Zo ook een Oranje-fan, die eerst zelf een klap uitdeelt en daarna knock-out wordt geslagen. Zodra hij bewusteloos naar de grond gaat, loopt een andere man naar hem toe om een trap tegen zijn hoofd uit te delen.

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Door het land is sprake van ongeregeldheden na de uitschakeling van Nederland tegen Marokko. In Den Haag verzamelden zich dinsdagochtend enkele honderden Marokkaanse supporters in de Schilderswijk om de overwinning op Nederland te vieren. Er werd massaal vuurwerk afgestoken, auto's reden toeterend door de straten en supporters zwaaiden met Marokkaanse vlaggen, dansten en omhelsden elkaar.

De sfeer sloeg rond 6.30 uur echter om toen agenten werden bekogeld met vuurwerk en stenen. De politie zette onder meer een waterkanon in om een groep van de Vaillantlaan te verdrijven en hield meerdere verdachten aan op verdenking van openlijke geweldpleging. Rond 7.30 uur keerde de rust grotendeels terug, terwijl de politie aanwezig bleef.

Ook in andere steden werd de overwinning uitbundig gevierd. In Amsterdam Nieuw-West kwamen honderden supporters bijeen rond Plein '40-'45, waar vuurwerk werd afgestoken en auto's toeterend rondreden terwijl de politie het verkeer begeleidde. In Amersfoort verzamelden feestvierders zich op de Van Randwijcklaan bij rotonde De Stier, die uit voorzorg was afgezet met politiebusjes. Daar hield de politie de situatie op afstand in de gaten. Ook in Utrecht trokken supporters de straat op, waarbij in Overvecht, Lombok en Kanaleneiland auto's toeterend door de wijken reden.