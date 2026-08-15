SC Heerenveen heeft een miljoenenbod op aanvoerder afgeslagen, zo meldt Voetbal International. De centrale verdediger ontwikkelt zich uitstekend in Friesland en dat is niet onopgemerkt gebleven.

Volgens Voetbal International staat de 23-jarige verdediger er onder meer in het buitenland goed op. VfL Wolfsburg, dat afgelopen seizoen degradeerde naar de Tweede Bundesliga, heeft serieuze belangstelling voor Willemsen. De Friese club wil de linksbenige verdediger echter niet kwijt.

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Technisch directeur Johan Hansma heeft dat duidelijk gemaakt door een miljoenenbod, uitgebracht door een nog onbekende club, af te wijzen. SC Heerenveen wil Willemsen behouden en is bovendien van plan hem daarvoor te belonen met een nieuw, verbeterd contract.

De linksbenige centrale verdediger, die bekendstaat om zijn goede inspeelpass en coachende kwaliteiten, kwam een jaar geleden transfervrij over van De Graafschap. Dat bleek een schot in de roos. Willemsen groeide al snel uit tot basisspeler in Friesland en is inmiddels de aanvoerder van de ploeg van Robin Veldman.