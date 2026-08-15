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SC Heerenveen slaat miljoenenbod op Maas Willemsen af

15 augustus 2026, 06:55
Maas Willemsen
Foto: © Imago/realtimes
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet, maar schrijft ook over andere clubs.
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SC Heerenveen heeft een miljoenenbod op aanvoerder Maas Willemsen afgeslagen, zo meldt Voetbal International. De centrale verdediger ontwikkelt zich uitstekend in Friesland en dat is niet onopgemerkt gebleven.

Volgens Voetbal International staat de 23-jarige verdediger er onder meer in het buitenland goed op. VfL Wolfsburg, dat afgelopen seizoen degradeerde naar de Tweede Bundesliga, heeft serieuze belangstelling voor Willemsen. De Friese club wil de linksbenige verdediger echter niet kwijt.

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Technisch directeur Johan Hansma heeft dat duidelijk gemaakt door een miljoenenbod, uitgebracht door een nog onbekende club, af te wijzen. SC Heerenveen wil Willemsen behouden en is bovendien van plan hem daarvoor te belonen met een nieuw, verbeterd contract.

De linksbenige centrale verdediger, die bekendstaat om zijn goede inspeelpass en coachende kwaliteiten, kwam een jaar geleden transfervrij over van De Graafschap. Dat bleek een schot in de roos. Willemsen groeide al snel uit tot basisspeler in Friesland en is inmiddels de aanvoerder van de ploeg van Robin Veldman.

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Wordt gespeeld op 16 aug. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

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Maas Willemsen

Maas Willemsen
sc Heerenveen
Team: Heerenveen
Leeftijd: 23 jaar (29 apr. 2003)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Heerenveen
1
0
2025/2026
Heerenveen
31
1
2024/2025
De Graafschap
25
1
2023/2024
De Graafschap
7
1

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Eredivisie
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Heerenveen
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1
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