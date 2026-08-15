Enorme tegenslag voor PSV op afsluitende training

Een forse tegenvaller voor PSV. De Eindhovenaren moeten het zeker een maand doen zonder spits , zo heeft de Brabantse club vrijdagavond officieel bekendgemaakt.

Pléa liep vorig jaar tijdens zijn eerste seizoen bij PSV al een zware knieblessure op. Na een lang revalidatietraject maakte hij vorig weekend tegen Fortuna Sittard zijn rentree. Tot overmaat van ramp raakte de aanvaller vrijdag tijdens de afsluitende training voor de uitwedstrijd tgeen Excelsior opnieuw geblesseerd.

PSV heeft in een persbericht bekendgemaakt dat Pléa in ieder geval tot de eerstvolgende interlandperiode is uitgeschakeld. Die interlandperiode begint op maandag 21 september, over ongeveer vijf weken. Dat betekent dat PSV het de komende weken in de eerste fase van het seizoen zonder de 33-jarige Fransman moet stellen.

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Het is een flinke domper voor Pléa zelf, zo geeft hij toe in een korte reactie op de website van PSV. "Tegelijkertijd blijf ik strijdvaardig en ga ik er alles aan doen om zo snel mogelijk terug te zijn. Het gaat er niet om hoe vaak je neergaat, maar hoe vaak je weer opstaat."