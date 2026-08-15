Live voetbal

Enorme tegenslag voor PSV op afsluitende training

15 augustus 2026, 08:25
Peter Bosz
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet, maar schrijft ook over andere clubs.
Maak ons je Google-favoriet

Een forse tegenvaller voor PSV. De Eindhovenaren moeten het zeker een maand doen zonder spits Alassane Pléa, zo heeft de Brabantse club vrijdagavond officieel bekendgemaakt.

Pléa liep vorig jaar tijdens zijn eerste seizoen bij PSV al een zware knieblessure op. Na een lang revalidatietraject maakte hij vorig weekend tegen Fortuna Sittard zijn rentree. Tot overmaat van ramp raakte de aanvaller vrijdag tijdens de afsluitende training voor de uitwedstrijd tgeen Excelsior opnieuw geblesseerd.

PSV heeft in een persbericht bekendgemaakt dat Pléa in ieder geval tot de eerstvolgende interlandperiode is uitgeschakeld. Die interlandperiode begint op maandag 21 september, over ongeveer vijf weken. Dat betekent dat PSV het de komende weken in de eerste fase van het seizoen zonder de 33-jarige Fransman moet stellen.

Artikel gaat verder onder video

Het is een flinke domper voor Pléa zelf, zo geeft hij toe in een korte reactie op de website van PSV. "Tegelijkertijd blijf ik strijdvaardig en ga ik er alles aan doen om zo snel mogelijk terug te zijn. Het gaat er niet om hoe vaak je neergaat, maar hoe vaak je weer opstaat."

➡️ Meer nieuws over PSV

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jordi Cruijff met op de achtergrond het Ajax-stadion, de Johan Cruijff ArenA

'Ajax wil PSV aftroeven met komst Lutsharel Geertruida'

  • wo 12 augustus, 19:30
  • 12 aug. 19:30
  • 13
Joey Veerman krijgt een rode kaart bij PSV - AZ

PSV weigert zware schorsing Joey Veerman en gaat zich melden in Zeist

  • wo 5 augustus, 18:01
  • 5 aug. 18:01
  • 16
Michel Sanchez met Marc ter Stegen

'Marc ter Stegen is de op één na best voetballende keeper van Nederland'

  • zo 9 augustus, 23:25
  • 9 aug. 23:25
  • 9
7 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Excelsior - PSV

Excelsior
20:00
PSV
Vandaag om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Alassane Pléa

Alassane Pléa
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 33 jaar (10 mrt. 1993)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
PSV
1
0
2025/2026
PSV
2
0
2024/2025
M'gladbach
30
11
2023/2024
M'gladbach
27
7

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
9
Telstar
2
-1
3
10
Fortuna
1
0
1
11
PSV
1
0
1
12
NEC
1
-1
0
13
Utrecht
1
-1
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws