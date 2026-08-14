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PSV wil Bodø/Glimt beroven van toptalent

14 augustus 2026, 11:48
Bosz, Brands en Stewart voor het stadion van PSV
Foto: © Imago / Realtimes
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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PSV wil de voorhoede versterken met de zeventienjarige Mikkel Bro Hansen van Bodø/Glimt, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De jonge Deen zou al een voorstel hebben ontvangen van de regerend landskampioen en moet de Noren meerdere miljoenen opleveren.

PSV hoopt zich deze zomer te versterken met een aanvaller voor de toekomst. De zeventienjarige Bro Hansen van Bodø/Glimt is volgens het ED serieus in beeld in het Philips Stadion. De Deense spits staat te boek als groot talent en speelde al vijftien officiële duels voor de aanstaande tegenstander van NEC in de Champions League. Daarin was hij goed voor acht goals en drie assists.

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Bro Hansen zou al een aanbieding van PSV op zak hebben. Hoe de aanvaller zelf over een stap naar Eindhoven denkt, is vooralsnog niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat Bodø/Glimt een fors bedrag verlangt voor zijn parel. Ondanks het feit dat Bro Hansen nog maar een contract heeft tot medio 2027, wil de Noorse topclub ‘een aantal miljoenen’ voor hem ontvangen.

Om nog wel een bedrag aan hem over te houden, zal Bodø/Glimt hem deze zomer moeten verkopen of zijn contract moeten verlangen. Vanaf januari mag Bro Hansen namelijk in gesprek met clubs die hem transfervrij willen inlijven. PSV heeft de nodige concurrentie in de strijd om het talent, waarbij vooral clubs uit Engeland bereid zijn om flink voor hem te betalen.

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M. Hansen

M. Hansen
FK Bodø/Glimt
Team: Bodø/Glimt
Leeftijd: 17 jaar (25 jan. 2009)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Bodø/Glimt
5
1

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
8
Heerenveen
1
1
3
9
Fortuna
1
0
1
10
PSV
1
0
1
11
NEC
1
-1
0
12
Utrecht
1
-1
0

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