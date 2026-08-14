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Wéér geen miljoenen voor PSV na nieuwe geklapte transfer

14 augustus 2026, 11:15
Earnest Stewart met op de achtergrond het logo van PSV
Foto: © Imago / Realtimes
4 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Couhaib Driouech blijft toch bij PSV, zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De buitenspeler was hard op weg naar het Schotse Rangers FC, maar die deal is op het laatste moment geklapt.

PSV betaalde in de zomer van 2024 zo’n 3,5 miljoen euro aan Excelsior om Driouech naar Eindhoven te halen. De Marokkaan wist nooit een basisplaats te veroveren onder Peter Bosz en leek na twee seizoenen hard op weg naar de uitgang. Begin deze week kwam naar buiten dat PSV en Rangers een akkoord op hoofdlijnen hadden bereikt over een transfersom van 8 tot 8,5 miljoen euro.

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De verwachting was dat de transfer van Driouech naar Schotland snel afgerond zou worden, maar niets is minder waar. Elfrink meldt namelijk dat de overstap van de vleugelspeler naar Rangers is geklapt. Daardoor zal hij voorlopig in Eindhoven blijven en kan PSV de inkomende miljoenen vergeten.

Het is deze zomer alweer de vierde uitgaande transfer van PSV die klapt. Enkele maanden geleden leek Ricardo Pepi op weg te zijn naar Fulham, maar die deal ging uiteindelijk niet door. Afgelopen maand kwamen daar de mislukte miljoenentransfers van Armando Obispo naar RC Lens en Adamo Nagalo naar Çorum FK bij. Alle vier de transfers waren volgens Elfrink al ‘min of meer in kannen en kruiken’. Dat deze deals allemaal niet doorgingen is volgens de clubwatcher dan ook ‘zeer, zeer uitzonderlijk’.

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Het is toch ook geen topper om voor hem ruim 8 mln neer te tellen.

EuropaMango
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Ik vraag me af waarom de transfers blijven klappen. Elke keer een andere reden? Of is er iets structureels aan de hand?

Hans Hulst
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Hans Hulst
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Het lijkt er sterk op dat PSV overvraagd!

Terpie P
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Terpie P
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Bijzonder....wat zegt dit over Stewart? Ook qua aankopen gebeurt er weinig bij PSV....

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Kicker
703 Reacties
762 Dagen lid
1.703 Likes
Kicker
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Het is toch ook geen topper om voor hem ruim 8 mln neer te tellen.

EuropaMango
58 Reacties
47 Dagen lid
119 Likes
EuropaMango
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Ik vraag me af waarom de transfers blijven klappen. Elke keer een andere reden? Of is er iets structureels aan de hand?

Hans Hulst
1 Reactie
225 Dagen lid
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Hans Hulst
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Het lijkt er sterk op dat PSV overvraagd!

Terpie P
10 Reacties
1.139 Dagen lid
11 Likes
Terpie P
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Bijzonder....wat zegt dit over Stewart? Ook qua aankopen gebeurt er weinig bij PSV....

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Couhaib Driouech

Couhaib Driouech
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 24 jaar (17 apr. 2002)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
PSV
-
-
2025/2026
PSV
29
4
2024/2025
Jong PSV
3
2
2024/2025
PSV
15
2

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