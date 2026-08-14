Turkse geruchten over een transfer van van PSV naar Galatasaray kunnen voorlopig naar de prullenbak worden verwezen. Dat schrijft clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad op X.

Vanuit Turkije sijpelen her en der wat berichten door dat Gala zich deze zomer zou willen versterken met Pepi. Elfrink drukt de berichtgeving echter (vooralsnog) de kop in. "De Turken lijken geen kans te hebben om hem los te weken bij PSV", weet de clubwatcher. "Pepi wil zelf graag hier een seizoen knallen en het bedrag dat Galatasaray iin gedachten heeft (25 tot 30 miljoen euro) is te laag. Voor nu geen optie", aldus Elfrink.

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Pepi (23) is begonnen aan zijn vierde seizoen in Eindhovense dienst. Daar zag het een halfjaar geleden overigens niet naar uit, aangezien alle seinen afgelopen winter op groen leken te staan voor een vertrek naar Fulham. De deal werd op deadline day echter alsnog afgeblazen, officieel omdat de Eindhovenaren er niet in slaagden om een vervanger aan te trekken voor de Amerikaan, al vermoedt Valentijn Driessen dat er iets heel anders aan de hand was.

Tot op heden speelde Pepi 103 officiële duels voor PSV, waarin hij 45 keer trefzeker was en 8 assists leverde. Met zijn land was de spits afgelopen zomer actief op het WK in eigen land. Pepi kwam in alle vijf de duels van de Amerikanen in actie, maar wist op het eindtoernooi niet tot scoren te komen. Bij PSV ligt Pepi nog vast tot medio 2030, waardoor de club niet onder druk staat om deze zomer mee te werken aan een vertrek van de spits.