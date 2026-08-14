Live voetbal

Elfrink weerspreekt Turkse geruchten: 'Hij wil dit seizoen knallen bij PSV'

14 augustus 2026, 06:55
Bosz, Brands en Stewart voor het stadion van PSV
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
Maak ons je Google-favoriet

Turkse geruchten over een transfer van Ricardo Pepi van PSV naar Galatasaray kunnen voorlopig naar de prullenbak worden verwezen. Dat schrijft clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad op X.

Vanuit Turkije sijpelen her en der wat berichten door dat Gala zich deze zomer zou willen versterken met Pepi. Elfrink drukt de berichtgeving echter (vooralsnog) de kop in. "De Turken lijken geen kans te hebben om hem los te weken bij PSV", weet de clubwatcher. "Pepi wil zelf graag hier een seizoen knallen en het bedrag dat Galatasaray iin gedachten heeft (25 tot 30 miljoen euro) is te laag. Voor nu geen optie", aldus Elfrink.

Artikel gaat verder onder video

Pepi (23) is begonnen aan zijn vierde seizoen in Eindhovense dienst. Daar zag het een halfjaar geleden overigens niet naar uit, aangezien alle seinen afgelopen winter op groen leken te staan voor een vertrek naar Fulham. De deal werd op deadline day echter alsnog afgeblazen, officieel omdat de Eindhovenaren er niet in slaagden om een vervanger aan te trekken voor de Amerikaan, al vermoedt Valentijn Driessen dat er iets heel anders aan de hand was.

Tot op heden speelde Pepi 103 officiële duels voor PSV, waarin hij 45 keer trefzeker was en 8 assists leverde. Met zijn land was de spits afgelopen zomer actief op het WK in eigen land. Pepi kwam in alle vijf de duels van de Amerikanen in actie, maar wist op het eindtoernooi niet tot scoren te komen. Bij PSV ligt Pepi nog vast tot medio 2030, waardoor de club niet onder druk staat om deze zomer mee te werken aan een vertrek van de spits.

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jordi Cruijff met op de achtergrond het Ajax-stadion, de Johan Cruijff ArenA

'Ajax wil PSV aftroeven met komst Lutsharel Geertruida'

  • wo 12 augustus, 19:30
  • 12 aug. 19:30
  • 13
Joey Veerman krijgt een rode kaart bij PSV - AZ

PSV weigert zware schorsing Joey Veerman en gaat zich melden in Zeist

  • wo 5 augustus, 18:01
  • 5 aug. 18:01
  • 16
Michel Sanchez met Marc ter Stegen

'Marc ter Stegen is de op één na best voetballende keeper van Nederland'

  • zo 9 augustus, 23:25
  • 9 aug. 23:25
  • 7
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ricardo Pepi

Ricardo Pepi
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 23 jaar (9 jan. 2003)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
PSV
1
0
2025/2026
PSV
26
16
2024/2025
Jong PSV
1
1
2024/2025
PSV
18
11

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
8
Heerenveen
1
1
3
9
Fortuna
1
0
1
10
PSV
1
0
1
11
NEC
1
-1
0
12
Utrecht
1
-1
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws