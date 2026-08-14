Benfica informeert naar Flamingo, vraagprijs bekend

Benfica wil zich deze zomer versterken met Ryan Flamingo van PSV, zo weet het Eindhovens Dagblad. De regerend landskampioen zal de verdediger echter niet zomaar laten gaan. De krant spreekt namelijk over een minimumbedrag van twintig miljoen euro.
PSV betaalde twee jaar geleden een bedrag van negen miljoen euro aan FC Utrecht om Flamingo in te lijven. De verdediger maakte in zijn eerste jaar in Eindhoven grote indruk, maar raakte zijn basisplaats vorig seizoen kwijt. Mocht de landskampioen erin slagen Lutsharel Geertruida in te lijven, is het bereid om Flamingo van de hand te doen.
Volgens het ED heeft Benfica zich inmiddels in het Philips Stadion gemeld om te informeren naar de 23-jarige verdediger. De Portugezen hebben hem al langer op de korrel. Ook vorig jaar was de club uit Lissabon al geïnteresseerd in Flamingo, terwijl er een tijd terug ook al werd geïnformeerd. Het is niet duidelijk of Benfica nu wel van plan is om door te pakken.
In ieder geval staat Flamingo zelf open voor de overstap. Mocht Benfica ervoor kiezen jacht te maken op de verdediger, zal het een flink bedrag op tafel moeten leggen. Het ED stelt namelijk dat PSV hem niet graag voor een bedrag van minder dan twintig miljoen euro van de hand wil doen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Vraagprijs 20 miljoen euro voor Flamingo, ik zou zeggen pak een eventueel bod van 15 miljoen euro met 2 handen snel vast. Flamingo is niet meer dan een middelmatige speler die je team niet veel verder gaat brengen. Mocht de interesse doorzetten in Geertruida dan heb je daar meer aan.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Vraagprijs 20 miljoen euro voor Flamingo, ik zou zeggen pak een eventueel bod van 15 miljoen euro met 2 handen snel vast. Flamingo is niet meer dan een middelmatige speler die je team niet veel verder gaat brengen. Mocht de interesse doorzetten in Geertruida dan heb je daar meer aan.