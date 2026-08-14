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Ierse pers onder indruk van Shelbourne: ‘Aristocraten van Ajax niet op hun gemak’

14 augustus 2026, 09:47
Tolu Arokodare van Ajax
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Ajax had donderdag veel moeite met Shelbourne (2-2) in de voorronde van de Conference League. Hoewel de Amsterdammers erin slaagden om de volgende ronde te bereiken, is de Ierse pers van mening dat Shelbourne het toernooi met opgeheven hoofd kan verlaten.

“Zoals verwacht werd Shelbourne uitgeschakeld in de Europese competitie”, stelt de Irish Independent. “Maar het heeft het machtige Ajax meer laten zweten dat ze hadden gewild. Zoals voorspeld voelden de aristocraten van Ajax zich niet op hun gemak in het uitverkochte Tolka Park en moesten ze genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel.”

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The Irish Sun zag dat de ‘Nederlandse meesters’ kregen waar ze op hoopten in Dublin: het bereiken van de play-offs van de Conference League. “Maar Shelbourne verlaat het toernooi met opgeheven hoofd dankzij de late treffer van Seán Moore. Daardoor zal Ajax het bezoek aan Dublin niet snel vergeten.”

Met name na de 1-1 had Ajax het heel lastig op Tolak Park, zo zag de krant. “Het voelde alsof Ajax werd teruggedrongen. De viervoudig koningen van Europa zagen er niet meer uit als Europese adellijkheid toen ze hun discipline en kalmte verloren.” De late gelijkmaker van Moore zorgde ervoor dat ‘het publiek op Tolka Park tevreden naar huis ging na een wedstrijd waarin het ook voor grote delen moest lijden’.

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Shelbourne - Ajax

Shelbourne FC
2 - 2
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2026/2027

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