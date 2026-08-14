Janmaat verbaast zich om Ajax: ‘Dat is ongelofelijk’

Daryl Janmaat blijft zich erom verbazen dat Ajax nog altijd veel hogere bedragen ontvangt voor zijn spelers dan PSV en Feyenoord, zo laat hij weten in gesprek met FCUpdate-presentator Sander Kamphof. Het beste voorbeeld vindt de oud-verdediger , die na een handjevol wedstrijden voor een enorm bedrag naar Newcastle United vertrok.

Ajax wist deze zomer al een flink bedrag te incasseren voor Steur, die na 26 officiële duels in het eerste voor 27 miljoen euro inclusief bonussen naar Newcastle United verkaste. Daar lijkt op korte termijn nog een hoge transfersom bij te komen, aangezien Paris Saint-Germain serieus in de markt is voor Mika Godts. Vorige week werd al melding gemaakt van een bod van 50 tot 55 miljoen euro.

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“Ik vind het toch altijd wel verbazend: Ajax lijkt altijd het meeste geld voor spelers te krijgen”, begint Janmaat. “Het is ongelofelijk. Als je nu ziet wat er voor Godts wordt geboden…” Dit soort bedragen komen bij PSV en Feyenoord weinig tot niet voor, ziet de voormalig back. “Ja, nu bij Saibari dan”, voegt hij eraan toe. De Marokkaan verhuisde deze zomer voor vijftig miljoen euro van Eindhoven naar Bayern München.

Janmaat durft wel een gokje te wagen waarom Ajax ook na een rampzalig seizoen nog steeds meer voor zijn spelers krijgt dan de concurrentie. “Dat heeft denk ik toch met het verleden van Ajax te maken”, aldus de 34-voudig international. “Godts is een fantastische speler, maar heeft het nog niet heel lang op dat niveau laten zien. En Steur voor 25, 30 miljoen naar Newcastle… Ik zie dat niet zo snel bij Feyenoord gebeuren.”