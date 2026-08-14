Als de komst van voor Ajax niet haalbaar blijkt, moeten de Amsterdammers een poging wagen voor van Aston Villa, zo stelt Hedwiges Maduro bij Voetbalpraat. De 22-jarige rechtspoot heeft volgens de oud-voetballer een vergelijkbaar profiel als Geertruida.

Ajax wordt de afgelopen dagen in verband gebracht met de komt van Geertruida, die ook in beeld is bij PSV. Door zijn verleden bij Feyenoord ligt een stap naar Amsterdam minder voor de hand voor de rechtsback, die ook in het centrum en als controleur kan spelen. Als Ajax graag een speler met een vergelijkbaar profiel wil binnenhalen, heeft Maduro nog wel een alternatief voor zijn oude club.

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“Als ze Geertruida niet halen, Bogarde is hetzelfde type”, begint de voormalig middenvelder in Voetbalpraat. “Ik heb hem bij Aston Villa gezien (in de Super Cup, red.). Gratis tip.” De jeugdinternational kwam tegen Paris Saint-Germain zo’n twintig minuten voor tijd als invaller binnen de lijnen, maar kon een nederlaag van zijn ploeg niet voorkomen.

Karim El Ahmadi is het ermee eens dat Bogarde een goede speler is, wat hij baseert op de Europa League-wedstrijd van Aston Villa tegen Feyenoord in De Kuip vorig seizoen. “Hij kan als rechtsback en op het middenveld. Hij is een beetje hetzelfde type, hetzelfde profiel”, gaat Maduro weer verder. Yordi Yamali wil graag weten waarom Bogarde Aston Villa zou inruilen voor Ajax. “Ajax is toch een grote club en hij kan misschien een belangrijke speler zijn”, antwoordt Maduro. “Hij moet meer gaan spelen. Ik vind het een goede speler, maar hij speelt niet zo veel.” Afgelopen seizoen kwam Bogarde in 28 Premier League-wedstrijden in actie, waarvan elf als basisspeler.