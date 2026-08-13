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Ajax gelinkt aan Uruguayaans international Santiago Bueno (27)

13 augustus 2026, 18:52
Santiago Bueno met het stadion en logo van Ajax op de achtergrond
Foto: © Imago / Realtimes
3 reacties
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Ajax toont interesse in Santiago Bueno, zo meldt het Spaanse El Chiringuito. De 27-jarige centrale verdediger staat onder contract bij Wolverhampton Wanderers en werkte eerder bij Girona samen met huidig Ajax-trainer Míchel Sánchez.

Bueno, een rechtsbenige centrale verdediger, kwam afgelopen seizoen tot 29 wedstrijden in de Premier League namens de Wolves, die als hekkensluiter roemloos degradeerden naar de Championship. De verdediger kwam daarin driemaal tot scoren en leverde twee keer de assist bij een treffer van een ploeggenoot. Afgelopen zomer maakte Bueno deel uit van de WK-selectie van Uruguay, dat strandde in een poule met Saudi-Arabië, Kaapverdië en de latere wereldkampioen Spanje. De verdediger kwam op het eindtoernooi geen minuut in actie.

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Voordat Bueno in Engeland neerstreek, speelde hij onder meer in de jeugdopleiding en het tweede elftal van FC Barcelona en stond hij tussen 2019 en 2023 onder contract bij Girona. In zijn laatste twee bij de Catalaanse club werd de Uruguayaan getraind door Sánchez, die deze zomer werd aangesteld bij Ajax. In het eerste daarvan dwong Girona promotie naar LaLiga af, ook op het hoogste niveau behield Bueno vervolgens zijn vaste basisplaats. Aan het einde van zijn tweede seizoen werd de Uruguayaan voor zo'n 12 miljoen euro verkocht aan de Wolves.

Bij Wolverhampton Wanderers ligt Bueno nog vast tot medio 2028, maar vanwege de degradatie lijkt een zomers vertrek niet uitgesloten. De verdediger vertegenwoordigt volgens de data van FootballTransfers een Expected Transfer Value (ETV) van 11,7 miljoen euro.

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CG
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Ajax was defensief (altijd) zwak, vooral op Europees /CL niveau. Ik blijf erbij om type MODRIC te halen is echt topprioriteit!!

Kramer
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Kramer
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Waarom moeten we een verdediger erbij? Ik snap het niet, misschien iemand hier?

Veluwe
255 Reacties
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367 Likes
Veluwe
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Ik begrijp dit ook niet. Die speler heeft zelfs niet de Spaanse nationaliteit...

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.748 Reacties
1.116 Dagen lid
14.180 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ajax was defensief (altijd) zwak, vooral op Europees /CL niveau. Ik blijf erbij om type MODRIC te halen is echt topprioriteit!!

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.161 Reacties
1.417 Dagen lid
20.519 Likes
Kramer
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avatar

Waarom moeten we een verdediger erbij? Ik snap het niet, misschien iemand hier?

Veluwe
255 Reacties
295 Dagen lid
367 Likes
Veluwe
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Ik begrijp dit ook niet. Die speler heeft zelfs niet de Spaanse nationaliteit...

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Santiago Bueno

Santiago Bueno
Wolverhampton Wanderers
Team: Wolves
Leeftijd: 27 jaar (9 nov. 1998)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Wolves
29
3
2024/2025
Wolves
29
0
2023/2024
Wolves
1
0
2023/2024
Wolves
12
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Go Ahead
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3
3
3
AZ
1
2
3
4
Ajax
1
2
3
5
Groningen
1
1
3
6
Telstar
1
1
3

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