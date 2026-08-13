Ajax toont interesse in , zo meldt het Spaanse El Chiringuito. De 27-jarige centrale verdediger staat onder contract bij Wolverhampton Wanderers en werkte eerder bij Girona samen met huidig Ajax-trainer Míchel Sánchez.

Bueno, een rechtsbenige centrale verdediger, kwam afgelopen seizoen tot 29 wedstrijden in de Premier League namens de Wolves, die als hekkensluiter roemloos degradeerden naar de Championship. De verdediger kwam daarin driemaal tot scoren en leverde twee keer de assist bij een treffer van een ploeggenoot. Afgelopen zomer maakte Bueno deel uit van de WK-selectie van Uruguay, dat strandde in een poule met Saudi-Arabië, Kaapverdië en de latere wereldkampioen Spanje. De verdediger kwam op het eindtoernooi geen minuut in actie.

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Voordat Bueno in Engeland neerstreek, speelde hij onder meer in de jeugdopleiding en het tweede elftal van FC Barcelona en stond hij tussen 2019 en 2023 onder contract bij Girona. In zijn laatste twee bij de Catalaanse club werd de Uruguayaan getraind door Sánchez, die deze zomer werd aangesteld bij Ajax. In het eerste daarvan dwong Girona promotie naar LaLiga af, ook op het hoogste niveau behield Bueno vervolgens zijn vaste basisplaats. Aan het einde van zijn tweede seizoen werd de Uruguayaan voor zo'n 12 miljoen euro verkocht aan de Wolves.

Bij Wolverhampton Wanderers ligt Bueno nog vast tot medio 2028, maar vanwege de degradatie lijkt een zomers vertrek niet uitgesloten. De verdediger vertegenwoordigt volgens de data van FootballTransfers een Expected Transfer Value (ETV) van 11,7 miljoen euro.