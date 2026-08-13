Live voetbal

'FC Groningen vindt nieuwe linksbuiten in de Serie A'

13 augustus 2026, 19:30
Jacob Ondrejka in het shirt van Parma, met op de achtergrond het stadion en logo van FC Groningen
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
Maak ons je Google-favoriet

FC Groningen staat op het punt zich te versterken met Jacob Ondrekja, zo weet Voetbal International. De 23-jarige linksbuiten moet op huurbasis overkomen van Parma.

Het was al langer duidelijk dat FC Groningen voor het sluiten van de zomerse transferperiode nog graag een extra optie op de vleugels zou toevoegen aan de selectie van trainer Dick Lukkien. Die lijkt in de persoon van Ondrejka te zijn gevonden. VI maakt melding van een huurconstructie voor één seizoen, waarbij geen optie tot koop zou zijn inbegrepen. Ondrejka zou komend weekend, in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag, mogelijk al kunnen debuteren namens De Trots van het Noorden.

Ondrejka staat sinds de winterstop van het seizoen 2024/25 onder contract bij Parma, dat de Zweed voor bijna 7 miljoen euro overnam van het Belgische Royal Antwerp FC. Sindsdien speelde de buitenspeler, die ook achter de spits uit de voeten kan, 29 officiële duels voor de club, waarin hij vijfmaal trefzeker was. Reeds in januari 2023 debuteerde Ondrejka in de nationale ploeg van Zweden, met een doelpunt in een oefenwedstrijd tegen IJsland (1-2 winst). Desondanks kwam het tot dusverre niet van een tweede optreden als international.

Artikel gaat verder onder video

Met het afronden van de huur van Ondrjeka én de verwachte komst van de Hongaarse verdediger Márk Csinger zou FC Groningen in principe 'klaar' zijn op de zomerse transfermarkt. Toch zou de club mogelijk nóg een verdedigende versterking willen halen, aangezien zomeraanwinst Malcolm Jeng zijn debuut voor de club door een nieuwe blessure mogelijk pas na de jaarwisseling zou kunnen gaan maken.

➡️ Meer FC Groningen nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Michel Sanchez met Marc ter Stegen

'Marc ter Stegen is de op één na best voetballende keeper van Nederland'

  • zo 9 augustus, 23:25
  • 9 aug. 23:25
  • 7
Ajax-speler Jorthy Mokio

Nieuwkomers goud waard voor matig Ajax, dat seizoen start met zege op PEC

  • zo 9 augustus, 16:31
  • 9 aug. 16:31
  • 6
Danny Koevermans Mario Been Aletha Leidelmeijer ESPN

Feyenoord zwijnt op Het Kasteel: ‘Andere scheidsrechter had hem laten staan’

  • zo 9 augustus, 15:01
  • 9 aug. 15:01
  • 7
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Jacob Ondrejka

Jacob Ondrejka
Parma
Team: Parma
Leeftijd: 23 jaar (2 sep. 2002)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Parma
16
0
2024/2025
Parma
12
5
2024/2025
Antwerp
22
7
2023/2024
Antwerp
23
5

Meer info

Stand Serie A 2026/2027

Serie A
GS
DS
PT
1
Milan
0
0
0
2
Atalanta
0
0
0
3
Bologna
0
0
0
4
Cagliari
0
0
0
5
Como
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws