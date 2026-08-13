FC Groningen staat op het punt zich te versterken met Jacob Ondrekja, zo weet Voetbal International. De 23-jarige linksbuiten moet op huurbasis overkomen van Parma.

Het was al langer duidelijk dat FC Groningen voor het sluiten van de zomerse transferperiode nog graag een extra optie op de vleugels zou toevoegen aan de selectie van trainer Dick Lukkien. Die lijkt in de persoon van Ondrejka te zijn gevonden. VI maakt melding van een huurconstructie voor één seizoen, waarbij geen optie tot koop zou zijn inbegrepen. Ondrejka zou komend weekend, in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag, mogelijk al kunnen debuteren namens De Trots van het Noorden.

Ondrejka staat sinds de winterstop van het seizoen 2024/25 onder contract bij Parma, dat de Zweed voor bijna 7 miljoen euro overnam van het Belgische Royal Antwerp FC. Sindsdien speelde de buitenspeler, die ook achter de spits uit de voeten kan, 29 officiële duels voor de club, waarin hij vijfmaal trefzeker was. Reeds in januari 2023 debuteerde Ondrejka in de nationale ploeg van Zweden, met een doelpunt in een oefenwedstrijd tegen IJsland (1-2 winst). Desondanks kwam het tot dusverre niet van een tweede optreden als international.

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Met het afronden van de huur van Ondrjeka én de verwachte komst van de Hongaarse verdediger Márk Csinger zou FC Groningen in principe 'klaar' zijn op de zomerse transfermarkt. Toch zou de club mogelijk nóg een verdedigende versterking willen halen, aangezien zomeraanwinst Malcolm Jeng zijn debuut voor de club door een nieuwe blessure mogelijk pas na de jaarwisseling zou kunnen gaan maken.