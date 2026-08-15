Noa Vahle is enthousiast over de aanstelling van Xavi Hernández als bondscoach van het Nederlands elftal. De sportverslaggever is vooral benieuwd naar de rol die gaat vertolken onder de Spanjaard.

De 26-jarige Vahle maakte als jonge voetbalfan kennis met Xavi. "In de jaren dat ik voetbal leerde kennen, stond hij op het middenveld bij Barcelona, onder Pep Guardiola. Die fantastische jaren van Barcelona, met Iniesta, met Busquets. Dus ik vind hem als voetballer een hele grote legende. Dat is hij, dat staat buiten kijf. Als trainer heeft hij nog niet heel veel gedaan", zegt Vahle in het programma Nieuws van de Dag.

Artikel gaat verder onder video

“Hij heeft een aantal jaren in Qatar gezeten”, doelt ze op zijn periode van ruim twee jaar bij Al-Sadd. “Hij heeft het bij Barcelona redelijk gedaan: drie seizoenen, één keer kampioen geworden. Dus je bent kampioen geworden in een Europese topcompetitie, dat heeft hij mee. Maar wat dat betreft is het ook een vrij nieuwe trainer. Hij heeft twee jaar niks gedaan, dus ik ben ook heel benieuwd of dat voetbal zich heeft ontwikkeld. Maar ik vind dit voor de KNVB toch wel een hele mooie naam.”

'Xavi wil anders voetballen met Oranje'

Volgens Vahle wil Xavi een andere speelstijl hanteren dan Oranje deed in de zestiende finale tegen Marokko op het WK. "Dat is niet het voetbal dat hij ambieert. Hij wil heel hoog druk zetten. Dat is heel erg leuk om naar te kijken. En ook het Barcelona in die drie jaar dat hij daar de leiding had, was leuk om naar te kijken.”

“Wat belangrijk was, is de rol van Frenkie de Jong, want daar is hij natuurlijk ook drie jaar trainer van geweest. Die had een onwijs vrije rol en speelde heel leuk voetbal. En ik denk, en ik hoop eigenlijk ook, dat Nigel de Jong in aanloop naar die gesprekken met Xavi met Frenkie heeft gebeld: hoe is hij als trainer en hoe kijk jij daarnaar? Want dat is natuurlijk wel een heel belangrijke pion”, weet ze.

"Ik denk toch wel dat Frenkie enigszins beperkt werd in het spel van Koeman dit WK. Hij kwam niet lekker uit de verf. Eigenlijk waren hij en Gravenberch een beetje twee poppetjes op één eiland. Dat werkte niet zo goed”, meent Vahle.

VIDEO - Vahle over Xavi: 'Ik hoop wel dat hij het Wilhelmus uit zijn hoofd gaat leren'