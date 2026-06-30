‘Oranje moet zich diep, heel diep schamen na verschrikkelijke afgang’

Het Nederlands elftal heeft gefaald, met Ronald Koeman en aanvoerder voorop, zo luidt het oordeel van Valentijn Driessen. Volgens de journalist heeft Oranje alles waar Nederland voor staat ‘verloochend’ en moet de ploeg zich ‘heel diep schamen’. Volgens Driessen zijn Koeman en Van Dijk allebei niet meer geschikt voor hun taak bij Oranje.

Het Nederlands elftal slaagde er in de nacht van maandag op dinsdag niet in om Marokko te verslaan. Nadat Cody Gakpo Oranje zo’n twintig minuten voor tijd op voorsprong had gezet, kwamen de Afrikanen in blessuretijd langszij. In de verlenging werd niet meer gescoord, dus moesten strafschoppen voor een beslissing zorgen. Marokko bleek daar uiteindelijk beter in te zijn, waardoor het WK voor Oranje erop zit.

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In zijn column in De Telegraaf noemt Driessen het een ‘verschrikkelijke afgang’. “Om je diep, heel diep voor te schamen’, stelt hij. De verslaggever zag Oranje defensief voor de dag komen en geen initiatief nemen tegen Marokko. “Een grote schande. Alles waar ons nationale voetbal voor staat, hebben Koeman en zijn aanvoerder Virgil van Dijk in Monterrey verloochend.” Volgens Driessen koos Koeman voor een ‘ultradefensieve speelwijze’ omdat Van Dijk er in de groepsfase verdedigend niet goed uitzag. “Maar met hoeveel verdedigers je hem ook laat omringen; Van Dijk heeft zijn tijd gehad.”

Dat geldt volgens de chef voetbal van de krant ook voor Koeman, die wat hem betreft ‘verschrikkelijk heeft gefaald’. “Een bondscoach die na vier jaar werken twee dagen voor de eerste knock-outwedstrijd gaat goochelen met zijn opstelling en tactiek is niet langer op zijn taak berekend”, doelt Driessen op de keuze van Koeman om met vijf verdedigers te starten. De KNVB kan volgens hem dan ook nog maar één ding doen. “Alvorens Oranje voet op Nederlandse bodem zet na deze uitschakeling, moet de KNVB afscheid nemen van Koeman.”

Driessen benadrukt dat Koeman sinds zijn terugkeer bij Oranje in 2023 geen enkel duel wist te winnen van een land in de top 25 van de FIFA-ranglijst. “Koeman zakte in Mexico volledig door het ijs. 120 minuten liet hij zijn ploeg ploeteren en ploeteren en hielp ze met nog meer verdedigers om maatje Van Dijk te ontlasten diep in de put”, foetert Driessen, die Oranje na slechte penalty’s van Justin Kluivert, Quinten Timber en Crysencio Summerville onderuit zag gaan. “Opvallend, Van Dijk stapte opzij als nemer van de laatste Oranje-strafschop en liet de met kramp kampende Summerville de beslissende nemen”, aldus Driessen.

De journalist zag maar een ploeg die wilde winnen in Monterrey: Marokko. “Nederland stond op het veld om niet te verliezen. Alleen die instelling zei al veel over Oranje en over bondscoach Koeman, die zich als een angsthaas presenteerde voor het oog van de wereld. En daarmee de naam van Nederland als voetballand dat staat voor initiatiefrijk, aanvallend en dominant voetbal, te grabbel gooide op het wereldtoneel”, klinkt het.

“Gevolg moet het vertrek van Koeman zijn als bondscoach van Oranje”, gaat Driessen verder. “Direct na de wedstrijd zei hij er niet over nagedacht te hebben, maar zijn positie is niet langer houdbaar. Hij gaat er nu over nadenken en wilde daarom de handdoek niet in Monterrey gooien. Toch kan het niet snel genoeg en als hij niet ontslagen wil worden door de top van de KNVB dan moet hij deze dinsdag zijn verantwoordelijkheid nemen.” De verslaggever heeft ook direct een boodschap voor de opvolger van Koeman. “Die hoeft ook geen retourtje Liverpool meer te boeken om Virgil van Dijk over te halen zijn interlandperiode te verlengen tot en met het EK 2028 in Groot-Brittanië. Het is tijd voor een nieuwe wind en een nieuwe start bij het Nederlands elftal. Zonder Koeman en Van Dijk.”