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Virgil van Dijk heeft aan één woord genoeg om het WK te beoordelen

30 juni 2026, 10:26
Virgil van Dijk
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Het Nederlands elftal is in de zestiende finale van het WK na strafschoppen uitgeschakeld door Marokko. Dat is niet genoeg om te spreken van een geslaagd toernooi, zo maakt aanvoerder Virgil van Dijk duidelijk bij SBS6.

Het Nederlands elftal slaagde er in de nacht van maandag op dinsdag niet in om Marokko te verslaan. Nadat Cody Gakpo Oranje zo’n twintig minuten voor tijd op voorsprong had gezet, kwamen de Afrikanen in blessuretijd langszij. In de verlenging werd niet meer gescoord, dus moesten strafschoppen voor een beslissing zorgen. Marokko bleek daar uiteindelijk beter in te zijn, waardoor het WK voor Oranje erop zit.

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Voorafgaand aan het toernooi had de KNVB de doelstelling uitgesproken dat het toernooi pas geslaagd zou zijn bij een plek in de halve finale. Daar heeft Oranje dus bij lange na niet aan voldaan. Voor de camera van SBS6 wordt Van Dijk gevraagd of het toernooi is mislukt. “Ja”, antwoordt de verdediger van Liverpool met één woord. Ook Micky van de Ven krijgt in zijn interview diezelfde vraag voorgelegd en hij sluit zich aan bij zijn aanvoerder. “Uiteindelijk wel, natuurlijk.”

Van Dijk over lijst met penaltynemers

Net als vier jaar geleden op het WK van 2022 in Qatar werd Oranje uitgeschakeld na strafschoppen. Destijds nam Van Dijk als aanvoerder zijn verantwoordelijkheid door als eerste achter de bal te gaan staan, maar hij wist toen niet te scoren. In Monterrey nam de verdediger geen penalty, dus besloot Noa Vahle hem te vragen of hij niet op het lijstje stond. “Na de vijfde”, reageert Van Dijk. “Zes of zeven zou ik nemen, dat zouden we onderling bespreken.”

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Nederland - Marokko

1 - 1
Vandaag gespeeld om 03:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Virgil van Dijk

Virgil van Dijk
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 34 jaar (8 jul. 1991)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
38
6
2024/2025
Liverpool
37
3
2023/2024
Liverpool
36
2
2022/2023
Liverpool
32
3

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
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Nederland
3
6
7
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Japan
3
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