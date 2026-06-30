Mohamed Ouahbi schrok toen hij de opstelling van Oranje tegen Marokko zag, zo laat hij weten op zijn persconferentie na het duel. Niemand bij de Atlasleeuwen had de formatie met vijf verdedigers verwacht, waarna de bondscoach direct zijn tactiek aanpaste. Ook wijst Ouahbi één speler van Oranje aan die indruk op hem maakte.

Ronald Koeman besloot in de zestiende finale tegen Marokko om zijn opstelling helemaal om te gooien. Waar Oranje voorheen steevast met vier verdedigers aantrad, koos de bondscoach er in dit geval voor om vijf man achterin te zetten. Dat zag Ouahbi absoluut niet aankomen, zo geeft hij aan op zijn persconferentie na de wedstrijd, die Marokko won na strafschoppen.

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“Toen we de opstelling zagen, moesten we meteen bijsturen”, aldus de keuzeheer van de Noord-Afrikanen. “We besloten lager op het veld te verdedigen dan oorspronkelijk het plan was. Nederland had nog nooit op deze manier gespeeld, dus we moesten ons aanpassen aan de nieuwe situatie”, haalt hij zijn verbazing aan. Het zorgde ervoor dat Oranje in de eerste helft nauwelijks gevaarlijk kon worden, waarna Koeman de vijfmansverdediging volgens Ouahbi na rust gedeeltelijk losliet. “Daarna vonden wij meer ruimte. Mijn staf heeft uitstekend werk geleverd door de spelers tijdens de wedstrijd de juiste oplossingen aan te reiken.”

Marokko won de wedstrijd door de strafschoppen beter te nemen. Ouahbi besluit om er een speler van Oranje uit te lichten: Bart Verbruggen. “Hij verrichtte een aantal geweldige reddingen”, aldus de bondscoach. De doelman van Brighton & Hove Albion hield zijn ploeg bijvoorbeeld in de verlenging op de been met een uitstekende redding op een poging van heel dichtbij van Soufiane Rahimi. “We creëerden kansen genoeg, maar telkens stond hij in de weg. Als Nederland deze wedstrijd had gewonnen, was hij voor mij zonder twijfel de Man of the Match geweest.”