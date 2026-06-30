Geert Wilders meldt zich met verrassende boodschap na Nederland - Marokko

Geert Wilders heeft zich op sociale media gemeld na de wedstrijd tussen Nederland en Marokko. De PVV-politicus deelt een felicitatie uit aan Marokko, dat na strafschoppen te sterk was.

Wilders deelt een afbeelding waarop hij wordt afgebeeld als scheidsrechter en de handen schudt met Achraf Hakimi. "Gefeliciteerd, Marokko!", staat erbij.

De afbeelding is een knipoog naar een eerdere post van Wilders. Hij zorgde vorige week voor ophef met een bericht op X. De PVV-leider deelde toen een door AI gegenereerde afbeelding waarop hij, verkleed als scheidsrechter, een Marokkaanse speler een rode kaart toont. Bij de afbeelding schreef hij slechts twee woorden: 'Komt goed.'

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Het leverde Wilders kritiek op, bijvoorbeeld van Nordin Amrabat. "Laat Geert Wilders maar praten. Voetbal verbroedert. Hij wil meeliften op de gekte rond het WK, het grootste sportevenement ter wereld.", zei hij. Volgens de 39-jarige oud-speler van onder meer PSV draait voetbal juist om het tegenovergestelde. "Voetbal brengt mensen samen. Respect en verbinding zijn belangrijker dan verdeeldheid. En dat is juist wat hij wil creëren."