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Marokkaanse voetballer haalt hard uit naar Geert Wilders: 'Laat hem maar praten'

29 juni 2026, 16:27   Bijgewerkt: 16:33
Geert Wilders en Marokko
Foto: © Imago/realtimes
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Nordin Amrabat heeft zich kritisch uitgelaten over Geert Wilders. De voormalig Marokkaans international noemt de actie van de PVV-leider in aanloop naar de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko kinderachtig.

Wilders zorgde deze week voor ophef met een bericht op X. De PVV-leider deelde een door AI gegenereerde afbeelding waarop hij, verkleed als scheidsrechter, een Marokkaanse speler een rode kaart toont. Bij de afbeelding schreef hij slechts twee woorden: 'Komt goed.'

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Amrabat kan weinig met die actie. In gesprek met De Telegraaf reageert de voormalig international van Marokko kritisch. "Laat Geert Wilders maar praten. Voetbal verbroedert. Hij wil meeliften op de gekte rond het WK, het grootste sportevenement ter wereld."

Volgens de 39-jarige oud-speler van onder meer PSV draait voetbal juist om het tegenovergestelde. "Voetbal brengt mensen samen. Respect en verbinding zijn belangrijker dan verdeeldheid. En dat is juist wat hij wil creëren."

Amrabat, de oudere broer van Marokko-middenvelder Soufyan Amrabat, speelde tussen 2011 en 2019 in totaliteit 64 interlands voor de nationale ploeg van Marokko. Nu volgt de aanvaller van Wydas Casablanca de Atlasleeuwen van een afstandje, al was hij graag als supporter aanwezig geweest.

"Ik had mijn vliegticket naar New York al geboekt en de kaarten voor Marokko-Brazilië besteld, maar helaas moest ik annuleren. De Marokkaanse competitie zou eind mei klaar zijn, maar het slot van de competitie werd uitgesteld", zegt Amrabat, die het duel vanuit Casablanca gaat volgen: "Ook leuk, maar niet zo tof als er live bij zijn, natuurlijk."

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03:00
Wordt gespeeld op 30 jun. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Nordin Amrabat

Nordin Amrabat
Wydad Athletic Club
Team: Wydad AC
Leeftijd: 39 jaar (31 mrt. 1987)
Positie: M (R), AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
AEK Athens
6
1
2024/2025
Hull
10
0
2023/2024
AEK Athens
27
6
2022/2023
AEK Athens
31
7

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep C
GS
DS
PT
1
Brazilië
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schotland
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