Het Nederlands elftal is uitgespeeld op het WK na de uitschakeling tegen Marokko, dat na strafschoppen te sterk bleek in de zestiende finale. Voor de KNVB is daardoor duidelijk hoeveel prijzengeld de FIFA zal overmaken.

Het Nederlands elftal slaagde er in de nacht van maandag op dinsdag niet in om Marokko te verslaan. Nadat Cody Gakpo Oranje zo’n twintig minuten voor tijd op voorsprong had gezet, kwamen de Afrikanen in blessuretijd langszij. In de verlenging werd niet meer gescoord, dus moesten strafschoppen voor een beslissing zorgen. Marokko bleek daar uiteindelijk beter in te zijn, waardoor het WK voor Oranje erop zit.

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Het prijzengeld dat een bond ontvangt, hangt direct samen met de eindklassering van de nationale ploeg op het WK. De FIFA maakte eind december bekend dat er in totaal 727 miljoen dollar (638 miljoen euro) wordt uitgedeeld aan de deelnemende landen op het WK. Daarvan wordt 655 miljoen dollar (575 miljoen euro) uitgekeerd als prijzengeld. Verder heeft iedere deelnemer 1,5 miljoen dollar (1,3 miljoen euro) aan voorbereidingskosten ontvangen, waarmee de FIFA bijdraagt aan het afhuren van hotels en trainingscomplexen en het reizen van en naar wedstrijden.

Voor landen die werden uitgeschakeld in de groepsfase lag het prijzengeld omgerekend op bijna acht miljoen euro. Doordat Oranje de zestiende finale haalde, mag de KNVB een iets hoger bedrag incasseren. In totaal zal de FIFA omgerekend zo’n 9,65 miljoen euro betalen aan de KNVB, exclusief de voorbereidingskosten. Had Oranje de volgende ronde bereikt, zou daar al zo’n 3,5 miljoen euro bovenop zijn gekomen. In totaal ontvangt de KNVB dus een bedrag van bijna elf miljoen euro.

Dit betekent niet direct dat de KNVB ook elf miljoen euro winst heeft gemaakt op het toernooi. Hoewel het niet duidelijk is welke kosten de bond precies heeft gemaakt, is de kans aanwezig dat deze hoger liggen dan elf miljoen euro. Voor aanvang van het toernooi liet directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen weten dat de KNVB volgens de prognose alleen bij een wereldtitel winst zou maken. Een uitschakeling voor de finale zou volgens haar variëren ‘tussen de nul en de min één miljoen euro’.