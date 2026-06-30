Grote onrust in Schilderswijk na Nederland - Marokko: ME deelt rake klappen uit

De vreugde onder Marokkaanse supporters is op meerdere plekken in Nederland groot, maar in de Haagse Schilderswijk sloeg de stemming al snel om. Daar zette de politie uiteindelijk een waterkanon, de mobiele eenheid en politiehonden in om de menigte uiteen te drijven. De fans vierden de zege van Marokko op Nederland in de zestiende finale van het WK.

Waterkanon ingezet na oplopende spanningen in Schilderswijk

Direct na de beslissende strafschoppen stroomden honderden supporters de straten van de Schilderswijk op. Op en rond de Vaillantlaan werd feestgevierd met vuurwerk, Marokkaanse vlaggen, toeterende auto's en dansende supporters. Ook cafés in de wijk en de nabijgelegen Marktweg, waar de wedstrijd massaal werd gevolgd, liepen leeg richting de straat.

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De politie was al tijdens de wedstrijd zichtbaar aanwezig. Agenten te paard en op de fiets hielden toezicht, terwijl ook politiebussen en voertuigen van de mobiele eenheid paraat stonden. Dat bleek niet zonder reden. Rond 06.30 uur veranderde de sfeer merkbaar. Er werd vuurwerk richting agenten gegooid en de eerste aanhouding volgde.

Niet veel later greep de politie stevig in. De mobiele eenheid kwam in actie, ondersteund door politiehonden en een waterkanon, om de menigte op de Vaillantlaan uiteen te drijven. Volgens aanwezige verslaggevers liepen sommige jongeren met helmen op door de straat. Uiteindelijk werd de Vaillantlaan door de politie schoongeveegd en was er minstens één persoon aangehouden. Journalist Owen O'Brien deelt beelden van de ongeregeldheden en stelt dat de ME 'rake klappen' uitdeelde.

Ook feest in Amsterdam en Utrecht

Niet alleen in Den Haag trokken supporters massaal de straat op. Op en rond Plein '40-'45 in Amsterdam Nieuw-West verzamelden zich honderden mensen. Daar werden eveneens vuurwerk en rookbommen afgestoken, terwijl automobilisten toeterend door de wijk reden met Marokkaanse vlaggen uit de ramen. De politie begeleidde het verkeer en hield toezicht, al werden agenten volgens verslaggevers ook uitgescholden door groepen jongeren, van wie sommigen gezichtsbedekking droegen.

Ook elders in de hoofdstad werd de overwinning uitbundig gevierd. Op de Dam ontstond een groot feest en in Amsterdam-West reden taxi's luid toeterend door de straten. Op het Rembrandtplein klonk tijdens de wedstrijd nog weinig enthousiasme, maar na de gelijkmaker van Marokko barstte ook daar het gejuich los.

In Utrecht bleef de sfeer juist overwegend feestelijk. Op Kanaleneiland en in de wijk Lombok gingen supporters met vlaggen de straat op en ontstonden lange files van toeterende auto's. Hoewel het chaotisch was door de drukte, meldden aanwezige verslaggevers daar geen grote ongeregeldheden.