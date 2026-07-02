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Bondscoach DR Congo kijkt verbaasd op na bekendmaking van hartverscheurend privénieuws

2 juli 2026, 11:57
DR Congo, WK 2026
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Een opvallende gewaarwording tijdens de persconferentie van DR Congo, na de WK-uitschakeling tegen Engeland (2-1). De persvoorlichter van het Afrikaanse land meldde daar dat de vader van bondscoach Sébastien Desabre is overleden, waarna de oefenmeester verbaasd opkeek.

“We willen mededelen dat de coach zijn vader heeft verloren, daarom betuigen we ons oprechte medeleven”, deelde de persman van DR Congo mede na het affiche tegen Engeland. Desabre keek zichtbaar verbaasd op: “Bedankt”, zei de Fransman. Het leverde opvallende beelden op, die hieronder in het artikel te bekijken zijn.

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DR Congo leek lang op weg naar een stunt tegen Engeland. Via Brian Cipenga kwam het Afrikaanse land al vroeg op voorsprong. Harry Kane wees The Three Lions uiteindelijk pas in de slotfase naar de overwinning.

“Als je het nationale team vertegenwoordigt, moet je een goede indruk achterlaten en ik geloof dat we dat gedaan hebben. We zijn meer trots dan teleurgesteld. Natuurlijk vinden we het jammer dat we zijn uitgeschakeld op het WK, maar we hebben vijf doelpunten gemaakt, gespeeld tegen veel hoger aangeschreven tegenstanders en goede resultaten behaald”, sprak Desabre.

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Engeland - DR Congo

2 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Sébastien Desabre

Sébastien Desabre
Functie: Coach
Leeftijd: 49 jaar (2 aug. 1976)

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep L
GS
DS
PT
1
Engeland
3
4
7
2
Kroatië
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0

Complete Stand

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