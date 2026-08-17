Tonny Vilhena in gesprek over spectaculaire terugkeer naar de Eredivisie

SC Cambuur voert momenteel gesprekken met over een mogelijke terugkeer naar de Eredivisie. Dat meldt WFCGroningen op X. De club uit Leeuwarden is in de laatste fase van de transfermarkt bovendien van plan om deze week een Italiaanse vleugelverdediger te presenteren.

Voor de 31-jarige middenvelder zou een overstap naar Friesland een uitweg betekenen bij zijn huidige werkgever Panathinaikos. Bij de Griekse club bevindt de linkspoot zich op een dood spoor. De clubleiding in Athene heeft officieel aangegeven het contract te willen ontbinden om ruimte te maken in de selectie. De ex-speler van Feyenoord komt niet meer voor in de plannen van de technische staf en is dit seizoen niet ingeschreven voor Europese competities. Eerder dit jaar werd de voormalig Oranje-international ook al in verband gebracht met Willem II en sc Heerenveen, maar tot een akkoord kwam het toen nog niet.

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Met de mogelijke komst van Vilhena hoopt Cambuur een flinke dosis ervaring aan de selectie toe te voegen. De meervoudig international speelde in het verleden jarenlang in De Kuip en kwam daarnaast uit voor diverse clubs in het buitenland. Ook speelde hij wedstrijden in zowel de Champions League als de Europa League. Die routine is meer dan welkom voor de ploeg van hoofdtrainer Johan Plat, die na de promotie momenteel een moeizame seizoensstart beleeft. Na nederlagen tegen Excelsior en Fortuna Sittard bezetten de Leeuwarders na twee speelrondes puntloos de laatste plaats in de Eredivisie.

Naast de gesprekken met de ervaren middenvelder werkt de hekkensluiter dus ook aan de komst van een defensieve versterking uit Italië. Hoewel de naam in de berichtgeving van WFCGroningen niet expliciet wordt genoemd, trok Cambuur deze transferperiode al de Italiaanse verdediger Morgan Costarelli transfervrij aan van het Franse LOSC Lille. De Friese club is deze zomer zeer actief op de transfermarkt en haalde al onder meer jonge talenten van Ajax en PSV binnen. Of de huidige gesprekken daadwerkelijk leiden tot een definitieve transfer van Vilhena, is vooralsnog onduidelijk. Op dit moment is er uitsluitend sprake van gesprekken de club en de speler. In de komende dagen moet blijken of beide partijen elkaar kunnen vinden en tot een officieel akkoord komen.