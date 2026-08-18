PSV bereikt akkoord met RB Leipzig over komst Lutsharel Geertruida

staat op het punt om terug te keren naar de Eredivisie. PSV heeft een principeakkoord bereikt met RB Leipzig over een huurdeal voor de 26-jarige verdediger, waarbij de Eindhovenaren tevens een optie tot koop van 15 miljoen euro hebben bedongen. Fabrizio Romano meldt dat de clubs er op hoofdlijnen uit zijn en dat de speler spoedig medisch gekeurd zal worden.

De voormalig speler van Feyenoord was persoonlijk al geruime tijd rond met de regerend landskampioen en had een duidelijke voorkeur voor een overstap naar het Philips Stadion. Hoewel ook Ajax, Real Sociedad en Everton in de markt waren om de defensieve kracht in te lijven, heeft hij de knoop inmiddels definitief doorgehakt. De Duitse topclub heeft het voorstel uit Eindhoven geaccepteerd en groen licht gegeven voor de medische keuring, die op korte termijn zal plaatsvinden. Zodra deze tests geen problemen opleveren, zet de rechtspoot zijn handtekening onder het contract.

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Voor Geertruida betekent de naderende overstap het einde van een wisselvallige periode in het buitenland. De verdediger maakte in 2024 de overstap van Feyenoord naar RB Leipzig. In Duitsland wist hij echter nooit uit te groeien tot een onbetwiste basisspeler. Afgelopen seizoen werd de ex-Feyenoorder verhuurd aan Sunderland, waar hij in de Engelse Premier League een goede indruk achterliet. Bij terugkomst in Leipzig bleek hij deze zomer overbodig in de plannen van de huidige technische staf, waarna de club aangaf dat hij mocht vertrekken.