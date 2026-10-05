Dusan Tadic vindt dat Servië afgelopen zondag tekort is gedaan in het Nations League-duel met het Nederlands elftal. De ervaren aanvaller en aanvoerder van de Servische nationale ploeg zag zijn ploeg met 2-1 onderuitgaan tegen Oranje, maar stelt dat een gelijkspel de verhoudingen op het veld beter had weergegeven. Ondanks de nederlaag toont hij zich strijdbaar en spreekt hij vol lof over de jonge generatie binnen de selectie.

In het Philips Stadion in Eindhoven kwam Nederland op voorsprong, waarna de bezoekers via een treffer van Mihajlo Cvetkovic langszij kwamen. Uiteindelijk trok Oranje de volle buit naar zich toe in het vierde groepsduel van de competitie. Servië blijft hierdoor puntloos onderaan staan in de groep, terwijl de ploeg onder leiding van bondscoach Xavi Hernández samen met Griekenland aan kop gaat met acht punten uit vier ontmoetingen.

Tadic baalt van uitslag tegen Oranje

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Dusan Tadic sprak na afloop met de Servische media en liet geen twijfel bestaan over zijn lezing van de wedstrijd. "We verdienden meer", verklaart de aanvoerder over de overwinning van Nederland. "We verdedigden goed samen en we zakten niet zo diep in als tegen Duitsland, dus we bezorgden ze problemen." Eerder in de poulefase gingen de Serviërs met 2-0 onderuit tegen de Duitsers, maar in Eindhoven koos de ploeg voor een aanvallendere veldbezetting. Heel erg onder de indruk van Xavi en Oranje was hij niet.

Tadic beschouwt het optreden tegen het elftal van Xavi Hernández overigens als de beste wedstrijd die zijn land tot dusver in deze jaargang van het toernooi op de mat heeft gelegd. Waar eerdere ontmoetingen met Griekenland en Duitsland zonder resultaat bleven, zag de routinier nu een elftal dat zich voetballend kon meten met de tegenstander. Het verschil zat volgens hem met name in de afronding op beslissende momenten.

Tadic blij met Cvetkovic en Gudelj

Dusan Tadic richtte zijn blik na het verlies direct op de jonge krachten die zich lieten zien tegen Oranje. Met name Mihajlo Cvetkovic en Stefan Gudelj konden rekenen op grote complimenten van hun aanvoerder. "Ik ben heel blij met ons optreden. Maar vooral met Gudelj en Cvetković. Zij speelden fenomenaal vandaag. Gudelj was briljant aan de bal, Cvetković scoorde en het is mijn schuld dat hij er niet nog één maakte", aldus Tadic.

Tadic benadrukt dan ook dat het weerwerk tegen grote voetballanden vertrouwen biedt richting het slot van de groepsfase. "Zij hebben een mooie toekomst voor zich, en dat is goed voor het Servische voetbal. Het is goed dat we in deze laatste wedstrijd het beste speelden van alle duels, tegen deze voetbalgrootmacht, waar hun spelers zeer kundig zijn. Het is goed om te zien dat we tegen zulke tegenstanders mee kunnen."

De ontknoping in de poule van de UEFA Nations League 2026/27 volgt in november. Servië sluit de cyclus dan af met wedstrijden tegen Duitsland en Griekenland, terwijl Nederland in eigen huis aantreedt tegen de Grieken alvorens de uitwedstrijd tegen Duitsland wacht.