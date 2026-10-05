Het Nederlands elftal heeft zondagavond bepaald geen verpletterende indruk achtergelaten in Servië. Hoewel Oranje in Eindhoven met 2-1 won en Servië voor de vierde keer op rij zonder punten achterbleef in de Nations League, overheerst in de Servische media vooral het gevoel dat de ploeg van Veljko Paunovic méér had verdiend.

Mozzart Sport vat het gevoel na afloop kernachtig samen: "Nul punten, maar dit Servië willen we zien", kopt het medium. Volgens de website was deze nederlaag nauwelijks te vergelijken met de eerdere verliespartijen in de Nations League. "Servië speelde zeventig minuten competitief en goed voetbal", luidt de analyse. De ploeg creëerde kansen, durfde vooruit te spelen en bracht volgens Mozzart daadwerkelijk 'verwarring in de Nederlandse gelederen'.

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Dat maakt de nederlaag des te zuurder. Mozzart zag dat Servië eindelijk met een plan speelde. Met name de twee grote mogelijkheden om op voorsprong te komen worden aangehaald. Pas toen Dusan Tadic naar de kant ging, zakten de Serviërs volgens het medium terug en sloeg Oranje vrijwel onmiddellijk toe.

'Nederland was het helemaal kwijt'

Sportal is bijzonder enthousiast over wat Servië na een moeizame openingsfase liet zien. "De Adelaars hebben laten zien dat ze kunnen voetballen en dat er voor de toekomst iets is om ons aan vast te houden", schrijft het medium. De ommekeer volgde na de gelijkmaker van Mihajlo Cvetković. Vanaf dat moment kreeg Oranje het steeds lastiger. "De Nederlanders waren het helemaal kwijt", constateerde Sportal nog voor rust.

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Ook na de pauze zag de Servische website een ploeg die Nederland durfde aan te vallen. Cvetković kreeg vrijwel direct een enorme kans en Servië bleef vervolgens gevaarlijk: "Servië speelde brutaal in de tweede helft en dook steeds vaker op voor het Nederlandse doel."

Ook Telegraf vindt dat de uitslag geen goede afspiegeling vormde van het Servische optreden. "Servië verdiende gezien het wedstrijdbeeld meer, maar kreeg misschien iets belangrijkers: spelers voor de toekomst", schrijft de site. Daarbij worden met name debutant Stefan Gudelj en Mihajlo Cvetković genoemd.

Dušan Tadić onderschreef die analyse na afloop. "We speelden als team goed, verdedigden samen, zakten niet terug zoals tegen Duitsland en bezorgden Nederland problemen", zei de aanvoerder. Dat Servië uiteindelijk opnieuw verloor, vond hij daardoor minder belangrijk dan de ontwikkeling die zichtbaar was.