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Ajax maakt grote indruk op tegenstander: ‘Het beste team in jaren’

5 oktober 2026, 07:25
Alireza Jahanbakhsh Ajax Excelsior
Foto: © Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
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Alireza Jahanbakhsh is blij om terug te zijn in de Eredivisie. De 33-jarige aanvaller uit Iran streek afgelopen zomer neer bij Excelsior en merkt dat de verwachtingen hoog zijn bij de succesploeg van trainer Ruben den Uil.

Excelsior is uitstekend begonnen aan het seizoen in de Eredivisie. De Kralingers pakten elf punten uit de eerste zeven wedstrijden en staan momenteel knap zevende in de Eredivisie.

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“Ik had ook de mogelijkheid om ergens anders een financieel beter contract te tekenen, maar toen ik hoorde van het project en de ambitie om hier goede prestaties neer te zetten, wist ik dat dit de juiste keuze was”, vertelt Jahanbakhsh in gesprek met het Algemeen Dagblad over zijn keuze om zich na zijn vertrek bij het Belgische FCV Dender EH transfervrij aan te sluiten bij Excelsior.

“Ik hoefde niet lang na te denken. Dat klinkt cliché, maar ik heb in Rotterdam gewoon geweldige herinneringen liggen”, refereert de buitenspeler aan zijn periode bij Feyenoord. “Bij Feyenoord heb ik een fantastische tijd gehad en ik woonde nog in Rotterdam. Daarom was het voor mij helemaal perfect om bij Excelsior te tekenen. Rotterdam is gewoon mijn thuis.”

Jahanbakhsh merkt dat de lat bij Excelsior hoog ligt. “Ik merk wel dat er bij Excelsior veel van de spelers wordt gevraagd. De trainer is daar heel scherp op: hij heeft hoge verwachtingen en legt de lat hoog”, vervolgt hij. “Dat heeft effect, want we krijgen van alle kanten complimenten over onze fitheid. Hij vindt dat als je als individu je taken goed uitvoert, je als collectief goed kunt presteren. En als je dan ook nog zo fit bent en met je hart voetbalt, kom je tot zulke resultaten.”

Jahanbakhsh doelt daarmee op het knappe gelijkspel (2-2) dat Excelsior voor de interlandperiode wist neer te zetten op bezoek bij Ajax. “Vooraf zou je zeggen dat een overwinning onrealistisch was, maar we kwamen toch heel erg in de buurt. Maar eerlijk: dit was echt het beste Ajax dat ik in al die jaren heb gezien, en ik heb al vaak tegen ze gespeeld. Stiekem denk ik wel dat ze ons een klein beetje hebben onderschat. Ze hadden het moeilijk met onze hoge druk”, aldus de veteraan.

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Alireza Jahanbakhsh

Alireza Jahanbakhsh
Excelsior
Team: Excelsior
Leeftijd: 33 jaar (11 aug. 1993)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Excelsior
5
0
2025/2026
Dender
21
1
2024/2025
Heerenveen
19
3
2023/2024
Feyenoord
16
0

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