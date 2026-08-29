Pijnlijk moment voor Alireza Jahanbakhsh bij invalbeurt Excelsior

Een pijnlijk moment voor Alireza Jahanbakhsh in de wedstrijd tussen Excelsior en Sparta Rotterdam. De aanvaller van Excelsior moest over een hek springen en belandde op de grond buiten het veld.

In de 84ste minuut van de wedstrijd ontving Jahanbakhsh een diepe, lange bal van Lennard Hartjes. De Iraniër moest tot aan de achterlijn lopen om de bal binnen te houden. Dat lukte, maar hij kon zichzelf niet meer op tijd afremmen en sprong over een hek heen.

Artikel gaat verder onder video

Stewards snelden naar hem toe om te kijken of het goed ging. De invaller van Excelsior had zichtbaar pijn, maar keerde snel weer terug op het veld. Op dat moment stond het 1-1; uiteindelijk won Excelsior met 2-1 door een doelpunt van een rake kopbal van Nesto Groen in de blessuretijd.

Jahanbakhsh werd deze zomer transfervrij binnengehaald door Excelsior, nadat hij op het WK speelde in de nationale ploeg van Iran. Twee weken geleden viel hij zestien minuten in tegen PSV en ditmaal mocht hij ruim een halfuur meedoen tegen Sparta.