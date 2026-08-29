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Heerenveen gelinkt aan WK-ganger van Irak

29 augustus 2026, 19:53
Marko Farji en Yules Koundé in duel tijdens Frankrijk - Irak op het WK 2026
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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SC Heerenveen lijkt zich te gaan versterken met Marko Farji, zo meldt WFCGRONINGEN op X. De 22-jarige linksbuiten was afgelopen zomer met Irak actief op het WK, hij moet overkomen van het Italiaanse Venezia.

De in Noorwegen opgegroeide Farji staat pas sinds de winterstop van vorig seizoen onder contract bij Venezia. De club, destijds nog actief in de Serie B maar vanaf dit seizoen weer uitkomend op het hoogste niveau, nam de aanvaller destijds voor zo'n 1,3 miljoen euro over van het Noorse Strømsgodset IF. Bij Venezia komt Farji sindsdien nauwelijks aan bod: in zijn eerste halfjaar bleef de teller steken op 21 speelminuten, verdeeld over twee invalbeurten.

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Desondanks ging Farji deze zomer 'gewoon' met Irak naar het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Op het eindtoernooi kwam de aanvaller in de pouleduels met Noorwegen (4-1 verlies) en Frankrijk (3-0 verlies) als invaller binnen de lijnen. In totaal staat hij nu op 14 wedstrijden voor zijn land.

Heerenveen is volgens WFCGRONINGEN druk doende om Farji uit zijn uitzichtloze situatie in Venetië te verlossen. De onderhandelingen zouden zich inmiddels in de afrondende fase bevinden, het zou gaan om een huurovereenkomst met daarin tevens een optie tot koop. Farji zou ook in de belangstelling staan van een club uit België die hem direct zou willen kopen én meer speeltijd kan bieden. Voormalig Heerenveen-speler Amin Sarr, tegenwoordig actief voor Hellas Verona, zou de Irakees er echter van overtuigd hebben om tóch voor de Friezen te kiezen.

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Marko Farji

Marko Farji
Venezia FC
Team: Venezia
Leeftijd: 22 jaar (16 mrt. 2004)
Positie: AM (L, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Venezia
0
0
2025/2026
Venezia
2
0
2025
Strømsgodset
29
9
2024
Strømsgodset
28
0

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Ajax
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