Europees speelschema AZ, NEC, Ajax en Twente bekend

De UEFA heeft het speelschema voor de competitiefases van de Europa League en de Conference League bekendgemaakt. Namens Nederland komen AZ en N.E.C. uit in het eerstgenoemde toernooi en zijn Ajax en FC Twente actief in het tweede.

AZ opent met bezoek aan Brobbey en Roefs

Voor AZ begint het Europa League-avontuur op 16 september met een uitwedstrijd tegen het Sunderland van onder meer Brian Brobbey en Robin Roefs. Op 5 november komt het Juventus van voormalig AZ-speler Teun Koopmeiners op bezoek in Alkmaar. AZ sluit de competitiefase op 28 januari 2027 af met een bezoek aan Benfica, waar in de persoon van Vangelis Pavlidis een andere oude bekende onder contract staat.

Volledig speelschema AZ in de Europa League

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16 september 2026, 21.00 uur: Sunderland - AZ

15 oktober 2026, 18.45 uur: AZ - Hapoel Beer Sheva

22 oktober 2026, 18.45 uur: Ararat - AZ

5 november 2026, 21.00 uur: AZ - Juventus

26 november 2026, 21.00 uur: Sparta Praag - AZ

10 december 2026, 18.45 uur: AZ - Sturm Graz

21 januari 2027, 21.00 uur: AZ - Dinamo Zagreb

28 januari 2027, 21.00 uur: Benfica - AZ

NEC meteen naar Italië

In datzelfde toernooi opent NEC op 17 september met een bezoek aan Juventus. Ook de Nijmegenaren werden bij de loting gekoppeld aan Benfica, dat op 21 januari op bezoek komt in het Goffertstadion. NEC besluit de competitiefase een week later met een uitwedstrijd tegen NK Celje in Slowakije.

Volledig speelschema NEC in de Europa League

17 september 2026, 21.00 uur: Juventus - NEC

15 oktober 2026, 21.00 uur: NEC - Levski Sofia

22 oktober 2026, 18.45 uur: Dinamo Zagreb - NEC

5 november 2026, 18.45 uur: NEC - Omonia Nicosia

26 november 2026, 21.00 uur: NEC - Stade Rennais

10 december 2026, 18.45 uur: Ararat - NEC

21 januari 2027, 18.45 uur: NEC - Benfica

28 januari 2027, 21.00 uur : NK Celje - NEC

Ajax opent in Kroatië

In de Conference League worden geen acht, maar zes wedstrijden afgewerkt in de competitiefase. Voor de Nederlandse deelnemers begint het toernooi dan ook pas in oktober. Ajax opent met een bezoek aan Hajduk Split in Kroatië. Een week later, op 22 oktober, komt de op papier sterkste tegenstander op bezoek in Amsterdam: Atalanta.

Volledig speelschema Ajax in de Conference League

15 oktober 2026, 18.45 uur: Hajduk Split - Ajax

22 oktober 2026, 21.00 uur: Ajax - Atalanta

5 november 2026, 18.45 uur: FC Midtjylland - Ajax

26 november 2026, 18.45 uur: Ajax - FC Thun

10 december 2026, 21.00 uur: Sint-Truiden - Ajax

17 december 2026, 21.00 uur: Ajax - Getafe

Twente start én eindigt met thuiswedstrijd

Voor FC Twente begint de competitiefase met een thuiswedstrijd, op 15 oktober tegen het Zwitserse FC Thun. De ploeg van John van den Brom sluit twee maanden later ook in de eigen Grolsch Veste af, dan komt Kairat Almaty op bezoek.

Volledig speelschema FC Twente in de Europa League

15 oktober 2026, 21.00 uur: FC Twente - FC Thun

22 oktober 2026, 21.00 uur: Lincoln Red Imps - FC Twente

5 november 2026, 21.00 uur: FC Twente - Pafos

26 november 2026, 21.00 uur: SC Freiburg - FC Twente

10 december 2026, 21.00 uur: Aarhus - FC Twente

17 december 2026, 21.00 uur: FC Twente - Kairat Almaty

