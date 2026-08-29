'Ajax hengelt transfervrije Sofyan Amrabat binnen'

Ajax hoopt zich te versterken met , zo melden transferjournalisten Matteo Moretto en Fabrizio Romano. De 30-jarige middenvelder is transfervrij op te pikken nu zijn contract bij Fenerbahçe is ontbonden.

Moretto maakt zaterdagavond als eerste melding van de interesse van Ajax in Amrabat. De transferjournalist weet daarbij te melden dat ook een Spaanse club voor de international van Marokko in de markt zou zijn.

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Kort na de eerste berichtgeving van Moretto komt Romano al met zijn welbekende 'Here we go'. De Italiaan schrijft dat Ajax en Amrabat een mondeling akkoord hebben bereikt.

Inmiddels heeft het Nederlandse ESPN de komst van Amrabat naar Amsterdam ook aangekondigd. "Éindelijk een '6' voor Ajax", schrijft de zender, verwijzend aan de lange zoektocht van de Amsterdammers naar een nieuwe verdedigende middenvelder. Op die positie bestaat feitelijk al een vacature sinds het vertrek van Jordan Henderson. Volgens De Telegraaf gaat Amrabat zijn handtekening zetten onder een contract voor twee seizoenen, tot medio 2028.

De loopbaan van Sofyan Amrabat

De in Huizen geboren Amrabat doorliep de jeugdopleiding van FC Utrecht en brak bij die club uiteindelijk ook door in het betaald voetbal. In 2017 maakte hij de overstap naar Feyenoord, maar de Rotterdammers verkochten de middenvelder een jaar later alweer door aan Club Brugge. Daarmee begon een buitenlands avontuur die Amrabat langs Italië (Hellas Verona en Fiorentina), Engeland (Manchester United), Spanje (Real Betis) en Turkije (Fenerbahçe) zou leiden. Laatstgenoemde club liet eerder vandaag weten dat het contract van Amrabat per direct is ontbonden, waar Ajax dus gebruik van gaat maken.

Amrabat schreef historie met Marokko

Amrabat maakte in 2017 zijn debuut voor Marokko en speelde voor zijn land inmiddels 78 interlands. De middenvelder maakte onder meer deel uit van de selectie die op het WK van 2022 als eerste Afrikaanse land ooit doordrong tot de halve finale van het WK. Ook op het eindtoernooi van eerder deze zomer was Amrabat present, maar had hij in tegenstelling tot vier jaar eerder geen vaste basisplaats.

Broederstrijd aanstaande?

Mocht Amrabat inderdaad op korte termijn gaan tekenen bij Ajax, dan valt niet uit te sluiten dat hij later dit seizoen lijnrecht tegenover zijn oudere broer Nordin (39) komt te staan. De aanvaller, in het verleden onder meer actief bij VVV-Venlo en PSV, traint al een aantal weken mee bij FC Utrecht en hoopt daar een contract in de wacht te gaan slepen. Op 5 december 2026 staan Ajax en FC Utrecht in de Johan Cruijff ArenA tegenover elkaar en op 10 april 2027 in Stadion Galgenwaard.