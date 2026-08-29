Koploper AZ haalt uit tegen Go Ahead en blijft foutloos

Koploper AZ is na vier speelronden nog altijd zonder puntverlies in de Eredivisie. De Alkmaarders waren zaterdagavond in eigen stadion veel te sterk voor Go Ahead Eagles, dat door een aantal bijzonder fraaie doelpunten uiteindelijk met een afgetekende 5-2 nederlaag terug naar Deventer werd gestuurd.

Dave Kwakman zette al vroeg in de wedstrijd de toon. Waar het bij zijn eerste schietkans nog ontbrak aan precisie (de middenvelder schoot over), was het in de zevende minuut van de wedstrijd wél raak. Via het been van een tegenstander schoot hij de 1-0 achter AZ-doelman Kjetil Haug. Voor Kwakman was het zijn eerste officiële treffer in het shirt van de Alkmaarders.

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De voorsprong van AZ hield echter niet lang stand. Een kwartier later bracht doelman Jari De Busser - deze zomer overgekomen van Go Ahead - nog knap redding op een van richting veranderd schot van Melle Meulensteen, maar daarna was de Belg kansloos op de rebound van Victor Edardsen, die er zo weer 1-1 van maakte. De thuisploeg ging tóch met een voorsprong aan de thee, want Ro-Zangelo Daal schoot tien minuten voor rust (wéér) via een tegenstander de 2-1 tegen het net.

Go Ahead-trainer Joseph Oosting haalde spits Erik Flataker halverwege naar de kant. Zijn vervanger was Stefán Sigurdarson, de man die dit seizoen al trefzeker was tegen zowel Feyenoord als ADO Den Haag. Kort na de start van de tweede helft was het desondanks AZ dat de voorsprong verdubbelde. Linksback Mateo Chávez zette voor naar de eerste paal, waar Lewis Schouten met enig fortuin afrondde: 3-1. Ook voor Schouten betekende dat zijn eerste AZ-goal.

AZ bleef na de treffer van Schouten de bovenliggende partij, trainer Leeroy Echteld bracht na een dik uur spelen bovendien Jordy Clasie en Calvin Stengs nog als invallers in de ploeg. De Alkmaarders dwongen meerdere kansen op een vierde treffer af, maar die waren in eerste instantie niet besteed aan onder meer Mexx Meerdink en Chavez. Diezelfde Chavez tekende dik twintig minuten voor tijd met een geweldige pegel vanaf de punt van het strafschopgebied uiteindelijk op fraaie wijze voor de 4-1.

Nog was het daarmee niet gedaan, want vijf minuten voor tijd was Daal weer aan de beurt. De linksbuiten dribbelde de zestien in en krulde de bal uiteindelijk op heerlijke wijze in de verre kruising, ver buiten bereik van Haug. Dat Mathis Suray er in de blessuretijd na een rebound die via beide palen voor zijn voeten belandde er nog 5-2 van maakte, was louter nog van belang voor de statistieken.

AZ komt door de zege op de maximale score van 12 punten uit vier wedstrijden en is daarmee sowieso nog een week verzekerd van de koppositie in de Eredivisie. Go Ahead blijft steken op 7 uit vier en blijft voorlopig vierde op de ranglijst.