Jong Oranje-ploeggenoot confronteert Wouter Goes: 'Doe gewoon normaal'

heeft bij Jong Oranje de confrontatie gezocht met , zo vertelt de aanvaller van FC Groningen aan het Dagblad van het Noorden. Van Bergen was niet te spreken over de manier waarop de AZ-verdediger hem verdedigde in het onderlinge duel tussen hun beide clubs. De verklaring die Goes voor zijn optreden gaf noemt Van Bergen 'heel makkelijk'.

In de rubriek De Voorzet van DvhN beantwoordt Van Bergen een aantal persoonlijke vragen. Als de krant wil weten wie zijn meest vervelende tegenstander is, noemt de 22-jarige aanvaller meerdere namen. "Tegen PSV (5-1 verlies, red.) speelde ik op het einde van de wedstrijd tegen Lutsharel Geertruida. Die is heel sterk en snel. In dat opzicht is hij vervelend", begint Van Bergen.

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"Wouter Goes en Nick Verschuren praten heel veel", vervolgt Van Bergen zijn relaas. "Zij proberen in je hoofd te komen. Soms lukt dat, maar het geeft me ook motivatie om nog meer te geven. Na de wedstrijd tegen Goes had ik overal blauwe plekken op mijn arm. Of ik dat lekker vind? Nee, dat hoeft van mij niet", aldus de aanvaller.

Kort na hun confrontatie op het veld kwamen Van Bergen en Goes elkaar opnieuw tegen, maar nu als ploeggenoten bij Jong Oranje. Van Bergen besloot de AZ-verdediger aan te spreken en liet hem zijn arm zien, waarop de sporen van hun duels nog altijd te zien waren. De reactie van Goes kon hem echter ook niet bekoren: "Zoiets gebeurt in de wedstijd, zei hij toen. Dat vind ik heel makkelijk. En daarna moet ik het maar vergeten? Nee, doe gewoon normaal", aldus Van Bergen.