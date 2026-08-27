heeft woensdagavond voor grote opschudding gezorgd bij het duel tussen Olympique Lyon en zijn club Fenerbahçe. De Franse middenvelder provoceerde de thuissupporters en werd na de wedstrijd aangevallen bij het betreden van de spelerstunnel.

Fenerbahçe was woensdag met 1-2 te sterk voor Lyon in de returnwedstrijd van de play-offs om een plek in de competitiefase van de Champions League. Na het 1-1 gelijkspel in Istanbul van een week eerder was dat voldoende voor de Turkse topclub om zich voor het eerst sinds het seizoen 2008/09 weer eens te plaatsen voor het miljardenbal.

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Guendouzi (27) werd tijdens de wedstrijd al veelvuldig uitgefloten door de Lyon-supporters. De middenvelder liet zichzelf ook niet onbetuigd. Zo stak hij zijn middelvinger op naar het thuispubliek en zou hij meermaals 'Allez L'OM' hebben geroepen, een verwijzing naar zijn vroegere werkgever Olympique Marseille - een geduchte rivaal van Lyon. Het leidde op het veld al tot een felle confrontatie, Bij het betreden van de catacomben werd Guendouzi vervolgens belaagd door een supporter die hem met een vliegende karatetrap probeerde te raken. Daarop barstte opnieuw een enorme chaos los.