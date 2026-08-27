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Bizarre beelden: Guendouzi aangevallen na provoceren Lyon-supporters

27 augustus 2026, 09:55
Matéo Guendouzi viert zijn treffer bij Olympique Lyon - Fenerbahçe
Foto: © Imago
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Mattéo Guendouzi heeft woensdagavond voor grote opschudding gezorgd bij het duel tussen Olympique Lyon en zijn club Fenerbahçe. De Franse middenvelder provoceerde de thuissupporters en werd na de wedstrijd aangevallen bij het betreden van de spelerstunnel.

Fenerbahçe was woensdag met 1-2 te sterk voor Lyon in de returnwedstrijd van de play-offs om een plek in de competitiefase van de Champions League. Na het 1-1 gelijkspel in Istanbul van een week eerder was dat voldoende voor de Turkse topclub om zich voor het eerst sinds het seizoen 2008/09 weer eens te plaatsen voor het miljardenbal.

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Guendouzi (27) werd tijdens de wedstrijd al veelvuldig uitgefloten door de Lyon-supporters. De middenvelder liet zichzelf ook niet onbetuigd. Zo stak hij zijn middelvinger op naar het thuispubliek en zou hij meermaals 'Allez L'OM' hebben geroepen, een verwijzing naar zijn vroegere werkgever Olympique Marseille - een geduchte rivaal van Lyon. Het leidde op het veld al tot een felle confrontatie, Bij het betreden van de catacomben werd Guendouzi vervolgens belaagd door een supporter die hem met een vliegende karatetrap probeerde te raken. Daarop barstte opnieuw een enorme chaos los.

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Jopie14
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Jopie14
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
518 Reacties
204 Dagen lid
595 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Waar is Tagliafico als je hem nodig heb?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Lyon - Fenerbahçe

Lyon
1 - 2
Fenerbahçe
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Mattéo Guendouzi

Mattéo Guendouzi
Fenerbahçe
Team: Fenerbahçe
Leeftijd: 27 jaar (14 apr. 1999)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Lazio
16
2
2025/2026
Fenerbahçe
15
1
2024/2025
Lazio
37
1
2023/2024
Lazio
33
2

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