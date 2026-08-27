De rol van bij AC Milan is volledig uitgespeeld, schrijft La Gazzetta dello Sport. De Mexicaanse oud-spits, anderhalf jaar geleden voor een miljoenenbedrag overgenomen van Feyenoord, moet hopen dat de Rossoneri voor het sluiten van de transfermarkt nog een akkoord bereiken met het FC Porto van Francesco Farioli.

Milan betaalde in de winterse transferperiode van het seizoen 2024/25 een bedrag van ruim 30 miljoen euro om Giménez over te nemen van Feyenoord, waar hij in de voorgaande jaren grote indruk had gemaakt. In een van zijn eerste wedstrijden namens de Italianen scoorde Giménez nota bene tégen de Rotterdammers - al was dat niet genoeg om uitschakeling in de tussenronde van de Champions League te voorkomen.

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Na zijn veelbelovende start is Giménez echter ver weggezakt in Milaan. In zijn eerste volledige seizoen stond de spits een maand of vier buitenspel met een hardnekkige blessure. In de achttien officiële wedstrijden die hij wél speelde, kwam de Mexicaan niet verder dan één schamel doelpuntje, in de tweede ronde van de Coppa Italia tegen Lecce. Onder de nieuwe trainer Ruben Amorim lijkt een nieuwe kans dit seizoen uitgesloten. Giménez ontbrak zondag in de wedstrijdselectie voor de opening van het nieuwe seizoen in de Serie A, waarin Milan met 1-2 te sterk was voor Torino.

La Gazzetta schrijft dat de rol van Giménez én twee van zijn ploeggenoten, Fikayo Tomori en Youssouf Fofana, volledig is uitgespeeld. "Zelfs als ze bij het sluiten van de markt nog steeds onder contract staan, maken ze geen deel meer uit van het project. Wat dat betekent? Apart trainen van de rest van de spelersgroep en nul kans op speeltijd", schetst de roze sportkrant een doemscenario voor de Mexicaan.

Het Porto van Farioli hoopt te profiteren van de situatie van Giménez en de spits naar Portugal te halen. La Gazzetta schrijft Milan een eerste voorstel, voor een verhuur met een koopoptie ter waarde van 15 miljoen euro, heeft afgewezen. De Italianen zouden 'minstens 5 miljoen euro meer' verlangen, waarbij de koopoptie onder bepaalde voorwaarden verplicht zou moeten worden. Porto heeft de gesprekken daardoor op een laag pitje gezet, weet de krant.