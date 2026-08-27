FC Barcelona zet een streep door de geplande huldiging van de acht spelers die afgelopen zomer met Spanje beslag legden op de wereldtitel. Voorzitter Joan Laporta is woedend vanwege het optreden van de nationale politie, afgelopen zondag rond de competitiewedstrijd in en tegen Elche (1-5 winst).

Barcelona speelt vanavond (donderdag) de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen in LaLiga. Om 21.00 uur trappen de Catalanen in het eigen Camp Nou af tegen Athletic Club uit Bilbao. Het was de bedoeling dat de acht Barcelona-spelers die afgelopen zomer deel uitmaakten van de Spaanse WK-selectie - Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gavi, Rodri, Dani Olmo, Pedri én Lamine Yamal - met een speciale ceremonie in het zonnetje zouden worden gezet, maar Laporta kondigt aan dat dat niet meer doorgaat.

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"We hebben besloten dat de ceremonie ter ere van de Barcelona-spelers die de wereldbeker hebben gewonnen niet plaats zal vinden omdat de context en de timing niet passend zijn", wordt Laporta geciteerd door El País. Dat heeft alles te maken met de uitwedstrijd tegen Elche van afgelopen zondag. Een 17-jarige Barcelona-supporter zou bij het duel zijn aangevallen en gearresteerd door de politie, die bovendien een Catalaanse onafhankelijkheidsvlag (de zogeheten Estalada) van hem afpakten.

Laporta heeft inmiddels bij de Spaanse voetbalbond RFEF aangegeven dat de ceremonie om deze reden geen doorgang zal vinden, wat men bij de bond 'volledig bereep', aldus de preses. Laporta wil bovendien dat er harde actie wordt ondernomen naar aanleiding van wat hij 'disproportionele en gewelddadige acties' van de politie noemt. "Wat Barcelona eist is dat deze actie, zodra de feiten bevestigd zijn, wordt bestraft en dat er sancties volgen voor de verantwoordelijken", zegt Laporta. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de zaak inmiddels in onderzoek.