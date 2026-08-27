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Woedende Laporta zet streep door huldiging Spaanse wereldkampioenen in Camp Nou

27 augustus 2026, 11:32
Joan Laporta, de voorzitter van FC Barcelona
Foto: © Imago
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FC Barcelona zet een streep door de geplande huldiging van de acht spelers die afgelopen zomer met Spanje beslag legden op de wereldtitel. Voorzitter Joan Laporta is woedend vanwege het optreden van de nationale politie, afgelopen zondag rond de competitiewedstrijd in en tegen Elche (1-5 winst).

Barcelona speelt vanavond (donderdag) de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen in LaLiga. Om 21.00 uur trappen de Catalanen in het eigen Camp Nou af tegen Athletic Club uit Bilbao. Het was de bedoeling dat de acht Barcelona-spelers die afgelopen zomer deel uitmaakten van de Spaanse WK-selectie - Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gavi, Rodri, Dani Olmo, Pedri én Lamine Yamal - met een speciale ceremonie in het zonnetje zouden worden gezet, maar Laporta kondigt aan dat dat niet meer doorgaat.

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"We hebben besloten dat de ceremonie ter ere van de Barcelona-spelers die de wereldbeker hebben gewonnen niet plaats zal vinden omdat de context en de timing niet passend zijn", wordt Laporta geciteerd door El País. Dat heeft alles te maken met de uitwedstrijd tegen Elche van afgelopen zondag. Een 17-jarige Barcelona-supporter zou bij het duel zijn aangevallen en gearresteerd door de politie, die bovendien een Catalaanse onafhankelijkheidsvlag (de zogeheten Estalada) van hem afpakten.

Laporta heeft inmiddels bij de Spaanse voetbalbond RFEF aangegeven dat de ceremonie om deze reden geen doorgang zal vinden, wat men bij de bond 'volledig bereep', aldus de preses. Laporta wil bovendien dat er harde actie wordt ondernomen naar aanleiding van wat hij 'disproportionele en gewelddadige acties' van de politie noemt. "Wat Barcelona eist is dat deze actie, zodra de feiten bevestigd zijn, wordt bestraft en dat er sancties volgen voor de verantwoordelijken", zegt Laporta. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de zaak inmiddels in onderzoek.

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Jopie14
518 Reacties
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595 Likes
Jopie14
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
518 Reacties
204 Dagen lid
595 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Arresteren, voor het gerecht met die agenten. Bewijsmateriaal te over. Oneervol ontslag en civiel rechtelijk aanpakken. De tijd van het Franco-regime is dus nog altijd actueel.

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LaLiga
GS
DS
PT
4
Alavés
2
3
4
5
Atlético
2
2
4
6
Barcelona
1
5
3
7
Espanyol
2
2
3
8
Getafe
2
-2
3

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