Verguisde Mislintat-aankoop duikt plots op in transferplannen FC Barcelona

FC Barcelona heeft de pijlen verrassend gericht op . De voormalig Ajax-aanvaller, die in Amsterdam te boek stond als een van de miskopen uit de periode van Sven Mislintat, wordt MARCA naar voren geschoven als een serieuze optie voor de Catalaanse voorhoede. De Spaanse grootmacht ziet in hem een geschikt alternatief nu de komst van andere doelwitten onhaalbaar lijkt.

Trainer Hansi Flick is nadrukkelijk op zoek naar een echte nummer negen met scorend vermogen. Na het transfervrije vertrek van Robert Lewandowski naar Chicago Fire heeft Barcelona behoefte aan extra doelpunten. Het absolute hoofddoelwit voor deze vacature is Julián Álvarez. Hoewel de Argentijn zelf een overstap naar Catalonië ambieert en een transfer naar Arsenal weigerde, weigert Atlético Madrid om met de concurrent te onderhandelen. Een vertrek van de aanvaller naar Barcelona wordt inmiddels als vrijwel uitgesloten beschouwd. Hierdoor is technisch directeur Deco genoodzaakt om verder te kijken op de transfermarkt. Volgens de krant is ook Lautaro Martínez in beeld bij de Spaanse grootmacht. Er vonden gesprekken plaats met de entourage van de sterspeler, maar Internazionale wil de aanvoerder absoluut niet laten vertrekken.

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Omdat de komst van de primaire kandidaten muurvast zit, geldt Mikautadze volgens Marca als een van de belangrijkste alternatieven die Barcelona achter de hand houdt. De Georgiër staat momenteel onder contract bij Villarreal, waar hij een sterk seizoen achter de rug heeft. Afgelopen seizoen kwam de spits tot dertien doelpunten en zes assists in 32 competitiewedstrijden voor de Yellow Submarines. Barcelona ziet in hem een ander profiel dan Álvarez en bovendien een goedkopere optie. Villarreal is inmiddels op de hoogte van de Catalaanse interesse en zou bij een vertrek van de clubtopscorer zelf op zoek moeten naar een vervanger. Naast Mikautadze wordt ook zijn ploeggenoot Ayoze Pérez door de Spaanse sportkrant genoemd als mogelijke versterking.

Voor Mikautadze zou een transfer naar het elftal van Flick een opmerkelijk nieuw hoofdstuk in zijn loopbaan betekenen. In de zomer van 2023 werd de aanvaller nog door toenmalig technisch directeur Mislintat voor maximaal zestien miljoen euro naar Ajax gehaald, maar in Amsterdam wist hij nooit te overtuigen. Hij groeide al snel uit tot het symbool van een veelbesproken transferzomer en keerde na enkele maanden terug naar FC Metz. Via de Franse club en Olympique Lyon belandde hij vorig jaar voor ruim dertig miljoen euro bij Villarreal, waar hij zich stormachtig bleef ontwikkelen. Dat juist een van de meest verguisde Ajax-aankopen nu de overstap kan maken naar een van de grootste clubs ter wereld, markeert een bijzondere wending in de carrière van de international.