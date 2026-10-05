Deze sterren maken indruk tijdens de interlandperiode

De interlandperiode is nog in volle gang en verschillende spelers hebben zich laten zien. Van doelpuntenmachines en creatieve smaakmakers tot beslissende verdedigers: deze spelers vielen de afgelopen dagen op en verdienen een plek in het Elftal van de Week.Deze sterren maken indruk tijdens de interlandperiod

Jonas Urbig - Duitsland

De Duitse doelman kende tegen Griekenland een sterke wedstrijd onder de lat. Urbig hield zijn ploeg meerdere keren goed op de been en onderscheidde zich vooral met een belangrijke redding op een kopbal van Fotis Ioannidis. Urbig reageerde snel en wist de inzet knap uit zijn doel te houden. Met zijn betrouwbare optreden leverde hij een belangrijke bijdrage aan de 0-0 tegen de Grieken.

2 – Jonas Urbig ist seit 1977 erst der zweite deutsche Torwart, der in seinen ersten beiden Länderspielen jeweils eine Weiße Weste bewahrte – der andere ist Oliver Baumann im Oktober/November 2024. Traumstart. https://t.co/vgCHjdxykb — OptaFranz (@OptaFranz) October 5, 2026

Milos Kerkez - Hongarije

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De linksback was vrijdagavond de matchwinner voor Hongarije tegen Georgia. Kerkez maakte zijn eerste doelpunt voor het Hongaarse elftal en bezorgde zijn ploeg daarmee een 1-0 overwinning in de Nations League. Kerkez zette Hongarije in de 35e minuut op voorsprong. Dániel Lukács kreeg aan de rechterkant ruimte en stuurde een scherpe voorzet richting het centrum. Kerkez kwam goed voor zijn man en kopte de bal vanaf ongeveer zeven meter overtuigend in de rechterhoek.

De verdediger speelde vervolgens de volledige wedstrijd en hielp Hongarije de voorsprong vast te houden. Georgia wist in de tweede helft niet meer tot scoren te komen, waardoor Kerkez eerste interlandtreffer direct de winnende bleek.

The second Hungary win the ball, Milos Kerkez is on the move 🥵 #NationsLeague https://t.co/McxN3Q3t4m — UEFA EURO (@UEFAEURO) October 5, 2026

Alessandro Bastoni - Italië

De verdediger speelde een belangrijke rol in het 1-1 gelijkspel van Italië tegen Frankrijk. Bastoni trok na de openingstreffer van Michael Olise mee naar voren en profiteerde in de 68e minuut van een fout in de Franse opbouw. Bastoni bleef rustig en schoof de bal beheerst achter Mike Maignan. Naast zijn doelpunt stond hij verdedigend ook zijn mannetje, waardoor hij een groot aandeel had in het knappe gelijkspel in Parijs.

🇮🇹Alessandro Bastoni🇮🇹 Goal to make it 1-1 https://t.co/haOFd7UrWl — Collinsinho (@TheR9Guy) October 2, 2026

João Cancelo - Portugal

De rechtsback was tegen Noorwegen een van de uitblinkers bij Portugal. Cancelo maakte vooral indruk met een schitterende treffer. Nadat de bal buiten het strafschopgebied voor zijn voeten terechtkwam, nam Cancelo hem vol op de slof. Met een heerlijke volley liet hij de Noorse doelman kansloos en bracht hij Portugal op gelijke hoogte. Uiteindelijk won Portugal met 2-1, waardoor Cancelo met zijn fraaie doelpunt een belangrijke bijdrage leverde aan de overwinning.

🤯 CRIKEY!! Two defenders, two WORLDIES!! Arguably two of the best goals of this round of @UEFA Nations League matches as Portugal hosted Norway 📺 WATCH short, extended and mini-match highlights via beIN SPORTS CONNECT 👉 https://t.co/vgsGj3K7ZN https://t.co/tglcoXgvDK — beIN SPORTS (@beINSPORTS_AUS) October 4, 2026

Tom Bischof - Duitsland

De middenvelder beleefde tegen Servië een avond om niet snel te vergeten. Bischof maakte in de 39e minuut zijn eerste doelpunt voor de Duitse nationale ploeg. Nadat Florian Wirtz de paal had geraakt, stond Bischof op de juiste plek om de rebound overtuigend binnen te schieten. Daarnaast was hij op het middenveld belangrijk met zijn passing en aanvallende impulsen. Duitsland won uiteindelijk met 2-0.

Bischof knalt Duitsland op voorsprong! 🇩🇪👀 #ZiggoSport #UEFANationsLeague #GERSRB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 1, 2026

Jude Bellingham - Real Madrid

De middenvelder was een van de grote uitblinkers tijdens de ruime overwinning van Engeland op Kroatië. Bellingham had met een doelpunt en drie assists een enorm aandeel in de 7-0 zege. De Engelsman leverde al vroeg een assist op Harry Kane, waarna hij zelf de 0-2 voor zijn rekening nam. Voor rust was hij opnieuw belangrijk door Bukayo Saka in staat te stellen de vierde Engelse treffer te maken.

Ook in de slotfase bleef Bellingham van grote waarde. Hij stuurde Morgan Rogers weg, die vervolgens de 0-7 eindstand bepaalde. Met zijn indrukwekkende bijdrage was Bellingham een van de meest bepalende spelers van het weekend.

Bruno Fernandes - Portugal

De middenvelder liet zijn klasse zien voor Portugal in de 2-4 overwinning op Denemarken. Fernandes twee assists en was daarmee direct betrokken bij twee belangrijke Portugese doelpunten. Na de 1-1 van Mikkel Damsgaard bracht Fernandes Gonçalo Ramos in stelling. De aanvaller kreeg de bal van de Portugese aanvoerder en schoot de bal laag in de linkerhoek voor de 1-2.

Na de gelijkmaker van Rasmus Højlund nam Fernandes opnieuw het initiatief. In de 67e minuut gaf hij een fraaie voorzet richting de tweede paal, waar Vitinha vrij opdook. De middenvelder kopte de bal overtuigend binnen en zette Portugal opnieuw op voorsprong. De Portugezen wisten de wedstrijden uiteindelijk met 2-4 te winnen.

Bruno Fernandes 🅰️🅰️ #NationsLeague https://t.co/LcI3pq527v — UEFA EURO (@UEFAEURO) October 3, 2026

Kevin de Bruyne - België

De middenvelder was tegen Turkije de grote man bij België. De Bruyne nam twee doelpunten voor zijn rekening in de 3-0 overwinning. Na tien minuten opende hij de score met een beheerste afronding na een combinatie met Dodi Lukebakio. In de tweede helft maakte De Bruyne er met een prachtige krul van afstand 2-0 van. Zijn twee treffers waren goed voor een zeer overtuigend optreden van de Belgische routinier.

King Kevin De Bruyne 👑 #NationsLeague https://t.co/Vo4ZFSF6RF — UEFA EURO (@UEFAEURO) October 3, 2026

Dan Ndoye - Zwitserland

De aanvaller was een van de smaakmakers bij Zwitserland in de 3-0 overwinning op Schotland. Ndoye leverde twee assists en had daarmee een belangrijk aandeel in de ruime overwinning. Ndoye was na de vroege rode kaart voor Jack Hendry direct betrokken bij het Zwitserse overwicht. Na rust gaf hij bij de 0-2 een scherpe lage voorzet vanaf de rechterkant, waarna Nico Elvedi van dichtbij raak kopte.

Ook bij de derde Zwitserse treffer speelde Ndoye een belangrijke rol. In de 82e minuut trok hij de bal terug richting Zeki Amdouni, die vervolgens met zijn rechtervoet voor de 0-3 zorgde. Met twee assists was Ndoye een van de bepalende spelers bij de overtuigende zege van Zwitserland.

Robert Lewandowski - Polen

De spits was dit weekend de grote man bij Polen. Lewandowski maakte tegen Roemenië een hattrick en had daarmee een belangrijk aandeel in de overtuigende 6-0 overwinning. Lewandowski opende de score en bleef daarna voor gevaar zorgen. Na rust sloeg de Poolse aanvoerder opnieuw toe, waarna hij in de slotfase zijn hattrick compleet maakte met zijn derde doelpunt van de wedstrijd na een knappe soloactie. Met zijn drie treffers kwam Lewandowski op 92 interlandgoals voor Polen.

Lamine Yamal - Spanje

De Spanjaard heeft tijdens deze interlandperiode opnieuw laten zien waarom hij tot de beste voetballers van de wereld behoort. Tegen Kroatië was Yamal goed voor twee doelpunten en een assist in de 4-1 overwinning.

Yamal opende al na twee minuten de score met een fraaie krul in de verre hoek. Nadat Kroatië gelijk had gemaakt, leverde hij de voorzet waaruit Marc Pubill Spanje opnieuw op voorsprong zette. In de tweede helft maakte Yamal zijn tweede van de avond door naar binnen te trekken en de bal in de korte hoek te schieten.

Ook tegen Tsjechië was Yamal trefzeker. In de zesde minuut kreeg hij de bal aan de rand van het strafschopgebied, waarna hij zijn bekende actie naar binnen maakte en de bal met veel gevoel in de verre bovenhoek krulde. Spanje won uiteindelijk met 3-1.

Met drie doelpunten en één assist in twee wedstrijden was Yamal een van de meest bepalende spelers van Spanje deze interlandperiode.

De la Fuente's reaction to Lamine Yamal 😱 #NationsLeague https://t.co/ITIJipB0PA — UEFA EURO (@UEFAEURO) October 4, 2026