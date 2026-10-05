Afscheid van Messi overschaduwd door pijnlijke klachten: 'Wie strijkt het geld op?'

De voorbereiding op het afscheid van bij de Argentijnse nationale ploeg verloopt stroef. Benin is de volgende tegenstander van La Albiceleste, maar rond die wedstrijd is inmiddels flinke ophef ontstaan. Vanuit het Afrikaanse land klinkt kritiek op de lange reis en de omstandigheden bij aankomst, terwijl er ook vragen worden gesteld over de financiële afspraken achter het duel.

De wedstrijd staat voor dinsdagnacht 01.00 uur in Buenos Aires. Volgens het Beninse Mega Sports Media duurde de reis van de selectie naar Argentinië ongeveer 25 uur. De lange tocht liet direct zijn sporen na. Een videoanalist zou na aankomst duizelig zijn geworden en korte tijd het bewustzijn hebben verloren.

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Ook over het verblijf is onvrede ontstaan. Op een van de verdiepingen van het hotel zou aanvankelijk geen warm water beschikbaar zijn geweest. Daarnaast werkte de sauna niet en zou de fitnessruimte slechts over enkele cardioapparaten hebben beschikt, waardoor een volwaardige krachttraining lastig was.

Een deel van de problemen werd later opgelost. Mega Sports Media meldde vervolgens dat het warme water weer werkte, materiaal was gearriveerd en de videoanalist inmiddels in goede gezondheid verkeerde. Toch had de moeizame aankomst de discussie rond de wedstrijd toen al flink aangewakkerd.

Benin wil duidelijkheid over financiële afspraken

De kritiek beperkt zich namelijk niet tot de reis en het hotel. In Benin worden ook vragen gesteld over de financiële voorwaarden waaronder de wedstrijd tegen Argentinië is georganiseerd.

De krant Matin Libre publiceerde een open brief aan de voorzitter van de Beninse voetbalbond waarin om transparantie wordt gevraagd over de overeenkomst met de Argentijnse bond AFA. Daarbij wordt onder meer duidelijkheid verlangd over mogelijke wedstrijdpremies en inkomsten uit kaartverkoop, televisierechten en sponsoring.

Ook de Franse journalist Romain Molina plaatste vraagtekens bij de constructie. Rond de wedstrijd klinkt daardoor steeds nadrukkelijker de vraag wie financieel profiteert van een duel dat volledig in het teken staat van Lionel Messi.

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De Argentijnse krant La Nación verwees eerder al naar berichtgeving uit Afrika over de manier waarop AFA oefenwedstrijden met kleinere bonden zou organiseren. Volgens die informatie neemt de Argentijnse bond onder meer reis- en verblijfskosten voor zijn rekening, maar ontvangen sommige tegenstanders geen vaste wedstrijdpremie of aandeel in de commerciële inkomsten.

Een anonieme voetbalbestuurder stelt tegenover FasoSports dat kleinere Afrikaanse bonden voor Argentinië aantrekkelijk zouden zijn omdat zij sneller akkoord gaan met dergelijke voorwaarden. Daardoor zou AFA de kosten beperkt kunnen houden en een groter deel van de opbrengsten zelf kunnen behouden. Voor die precieze afspraken is echter geen openbaar contract beschikbaar, waardoor ze niet onafhankelijk kunnen worden vastgesteld.

Ook Burkina Faso kende grote problemen

De onrust rond Benin staat bovendien niet op zichzelf. Ook rond de wedstrijd van Argentinië tegen Burkina Faso ontstonden grote problemen.

Burkina Faso zou aanvankelijk met de nationale ploeg naar Argentinië reizen, maar een geplande chartervlucht werd geannuleerd. Daarna werden alternatieven aangeboden met reguliere lijnvluchten en overstappen.

Dat leidde tot grote onvrede binnen de selectie. Uiteindelijk reisde vrijwel de volledige A-ploeg niet af en moest Burkina Faso improviseren met spelers uit de Onder-23-selectie. Slechts één speler uit de oorspronkelijke seniorenselectie maakte de reis naar Argentinië.

Argentinië kreeg daardoor een sterk verjongde opponent tegenover zich en won uiteindelijk met 7-0.