Live voetbal 2

Thomas Tuchel: 'Het is triest. Mijn gedachten zijn bij Raheem Sterling'

4 oktober 2026, 16:10
Raheem Sterling bij Feyenoord
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Maak ons je Google-favoriet

Thomas Tuchel heeft zich uitgesproken over de situatie van Raheem Sterling. De bondscoach van Engeland vindt het treurig om te zien wat voor moeilijke tijd de oud-speler van onder meer Feyenoord doormaakt.

Sterling is na zijn vertrek bij Feyenoord, waar hij totaal niet wist te imponeren, meerdere keren vervelend in het nieuws gekomen. De Engelse aanvaller crashte deze zomer met zijn Lamborghini. Sterling heeft inmiddels schuld bekend aan gevaarlijk rijgedrag en het bezit van lachgas. De rechter moet nog uitspraak doen, maar Sterling riskeert een gevangenisstraf van maximaal twee jaar. Ook werd zijn woning verschillende keren getroffen door een inbraak.

Artikel gaat verder onder video

Daarnaast zit Sterling momenteel zonder club. Sinds zijn vertrek bij Feyenoord is hij bij verschillende clubs aangeboden, maar vooralsnog heeft geen enkele club toegehapt. Tuchel heeft het met hem te doen, zo wordt hij geciteerd door verschillende Engelse media.

"Ik heb veel sympathie voor hem en ik heb het gevoel dat hij het na zijn vertrek bij Manchester City moeilijk heeft gehad. Daar zat hij op het hoogtepunt van zijn carrière. Ik heb me hard gemaakt voor zijn transfer naar Chelsea, maar hij is er nooit in geslaagd om de impact te hebben die hij normaal gesproken had. Het was op dat moment een grote stap voor hem."

'Mijn gedachten zijn bij Raheem Sterling'

Tuchel vervolgt: "Het is triest om te zien dat iemand het moeilijk heeft, want hij was een toegewijde vader voor zijn kinderen en een familieman. Het was prettig om hem om je heen te hebben. Het lijkt erop dat hij door een moeilijke periode gaat. Ik weet niet in hoeverre het zijn eigen schuld is. Soms beland je in een vreemde spiraal in je leven, een neerwaartse spiraal. Mijn gedachten zijn bij hem. Ik geloof altijd dat hij het tij nog kan keren en ik wens hem het allerbeste."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Hadj Moussa Feyenoord

Feyenoord walst over FC Utrecht heen in De Kuip en boekt opnieuw monsterzege

  • zo 20 september, 14:10
  • 20 sep. 14:10
  • 18
Lee-Roy Echteld

AZ lijdt oefennederlaag in voorbereiding op Feyenoord-uit

  • Gisteren, 16:54
  • Gisteren, 16:54
  • 1
Feyenoord en Givairo Read staan voor cruciale fase

Feyenoord en Givairo Read staan voor cruciale fase

  • Gisteren, 08:40
  • Gisteren, 08:40
  • 1
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Raheem Sterling

Raheem Sterling
Leeftijd: 31 jaar (8 dec. 1994)
Positie: A (L, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
8
0
2024/2025
Arsenal
17
0
2023/2024
Chelsea
31
8
2022/2023
Chelsea
28
6

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws