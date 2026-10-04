Thomas Tuchel: 'Het is triest. Mijn gedachten zijn bij Raheem Sterling'

Thomas Tuchel heeft zich uitgesproken over de situatie van . De bondscoach van Engeland vindt het treurig om te zien wat voor moeilijke tijd de oud-speler van onder meer Feyenoord doormaakt.

Sterling is na zijn vertrek bij Feyenoord, waar hij totaal niet wist te imponeren, meerdere keren vervelend in het nieuws gekomen. De Engelse aanvaller crashte deze zomer met zijn Lamborghini. Sterling heeft inmiddels schuld bekend aan gevaarlijk rijgedrag en het bezit van lachgas. De rechter moet nog uitspraak doen, maar Sterling riskeert een gevangenisstraf van maximaal twee jaar. Ook werd zijn woning verschillende keren getroffen door een inbraak.

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Daarnaast zit Sterling momenteel zonder club. Sinds zijn vertrek bij Feyenoord is hij bij verschillende clubs aangeboden, maar vooralsnog heeft geen enkele club toegehapt. Tuchel heeft het met hem te doen, zo wordt hij geciteerd door verschillende Engelse media.

"Ik heb veel sympathie voor hem en ik heb het gevoel dat hij het na zijn vertrek bij Manchester City moeilijk heeft gehad. Daar zat hij op het hoogtepunt van zijn carrière. Ik heb me hard gemaakt voor zijn transfer naar Chelsea, maar hij is er nooit in geslaagd om de impact te hebben die hij normaal gesproken had. Het was op dat moment een grote stap voor hem."

'Mijn gedachten zijn bij Raheem Sterling'

Tuchel vervolgt: "Het is triest om te zien dat iemand het moeilijk heeft, want hij was een toegewijde vader voor zijn kinderen en een familieman. Het was prettig om hem om je heen te hebben. Het lijkt erop dat hij door een moeilijke periode gaat. Ik weet niet in hoeverre het zijn eigen schuld is. Soms beland je in een vreemde spiraal in je leven, een neerwaartse spiraal. Mijn gedachten zijn bij hem. Ik geloof altijd dat hij het tij nog kan keren en ik wens hem het allerbeste."