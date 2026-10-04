Thijs Dallinga: 'Een nachtmerrie is werkelijkheid geworden'

heeft gereageerd op de zware knieblessure die hij zaterdag opliep. De Nederlandse spits van 1. FC Köln heeft zijn kruisband gescheurd en moet daardoor vrezen dat zijn seizoen al voorbij is. Op Instagram spreekt Dallinga van een nachtmerrie, maar hij belooft alles te doen om zo snel mogelijk terug te keren.

Voor Dallinga ging het mis tijdens een oefenwedstrijd tegen stadgenoot Viktoria Köln. Na iets minder dan een halfuur verdraaide de 26-jarige aanvaller zijn rechterknie in een duel met Tim Kloss. Hij bleef vervolgens met zijn handen voor zijn gezicht op het veld liggen en moest ondersteund door de medische staf naar de kant.

Later kwam de harde diagnose: Dallinga heeft zijn kruisband gescheurd. Een lange revalidatie wacht, waardoor gevreesd wordt dat hij dit seizoen niet meer in actie komt.

Dallinga komt met emotionele reactie

Artikel gaat verder onder video

Een dag na de wedstrijd heeft de enkelvoudig Oranje-international zelf van zich laten horen. "Helaas werd gisteren een nachtmerrie werkelijkheid. 💔 Ik kan nog steeds niet geloven wat er is gebeurd en het is moeilijk om dit te accepteren, maar ik ga er alles aan doen om zo snel mogelijk terug te komen."

"Tot die tijd zal ik het team en deze prachtige club volledig blijven steunen, zodat we er alsnog een goed seizoen van kunnen maken. 💪🏼 Bedankt voor alle berichten die ik heb ontvangen. Ik kom terug ❤️🙏🏼", aldus Dallinga.

De timing van de blessure is bijzonder zuur. Dallinga wordt dit seizoen door Bologna verhuurd aan Köln en was sterk begonnen aan zijn avontuur in Duitsland. Bij zijn debuut tegen Hoffenheim was hij direct tweemaal trefzeker in een 3-2 overwinning.

Dallinga speelde in 2023 zijn tot dusver enige interland voor het Nederlands elftal. Eerder kwam de spits uit voor onder meer FC Groningen, Excelsior en Toulouse.