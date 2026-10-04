'Dit vinden spelers van Portugal écht van Cristiano Ronaldo'

De breuk tussen en de nationale ploeg van Portugal is mogelijk nog te lijmen. Volgens de Portugese voetbaljournalist Miguel Pereira wordt er achter de schermen gewerkt aan een terugkeer. Tegelijkertijd zouden ervaren internationals steeds meer moeite hebben met de prominente rol die Ronaldo voor zichzelf opeist.

De 41-jarige aanvaller verliet deze week het trainingskamp van Portugal nadat hij tijdens de 1-2 zege op Noorwegen voor het eerst in achttien jaar een volledige interland op de bank was gebleven. Ronaldo reageerde woedend en kondigde via sociale media zijn vertrek aan. Hij beloofde later ook 'de waarheid' achter zijn beslissing te vertellen.

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Volgens de Portugese journalist Pedro Sepulveda voelde Ronaldo zich misleid door bondscoach Jorge Jesus over de hoeveelheid speeltijd die hij zou krijgen. Toch verwacht Pereira niet dat dit het definitieve afscheid van de recordinternational betekent.

Ronaldo mikt op laatste kunststukje met Portugal

Ronaldo staat op 979 doelpunten in zijn carrière en heeft nog één grote wens: zijn duizendste treffer maken in het shirt van Portugal.

"Die 21 doelpunten die hij nog nodig heeft, spelen daarin een grote rol. Hij wilde die laatste heel graag voor Portugal maken, een beetje zoals Pelé destijds een heel spektakel maakte van zijn duizendste doelpunt", vertelt Pereira bij talkSPORT.

Ronaldo zou ervan uit zijn gegaan dat hij het grootste deel van de benodigde treffers bij Al-Nassr kon maken. "Hij verwachtte dit seizoen gemakkelijk vijftien tot twintig keer te scoren bij Al-Nassr. Maar hij wilde uiteindelijk vooral een groot feest rond zichzelf, zijn ego en zijn geschiedenis bij de nationale ploeg organiseren."

Pereira denkt dat een verzoening inmiddels dichterbij komt. "Op dit moment heb ik echt het idee dat er bruggen worden gebouwd tussen het kamp van Cristiano en het kamp van Jesus. Ook de Portugese bond heeft er veel belang bij dat Cristiano erbij is, vanwege alle publiciteit die hij oplevert. Ik denk daarom dat hij volgend jaar terugkeert voor een laatste dans met Portugal."

'Ze vinden dat Portugal beter zou moeten presteren'

Daarmee zouden niet alle problemen binnen de selectie verdwenen zijn. Bruno Fernandes benadrukte na het vertrek van Ronaldo publiekelijk dat er 'geen verdeeldheid binnen het nationale elftal' bestaat en noemde zijn ploeggenoot nog altijd een icoon. Pereira zegt echter dat de werkelijkheid gecompliceerder ligt.

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Volgens hem bestaat er binnen de selectie verschil van inzicht tussen spelers die Ronaldo graag willen behouden en internationals die vinden dat het moment voor zijn afscheid is aangebroken. Vooral de generatie van Fernandes, Bernardo Silva en Rúben Dias zou anders naar de situatie kijken dan de jongste spelers.

"Cristiano is 41. Bruno Fernandes, Bernardo Silva en Rúben Dias zitten rond de dertig. Daar zit ongeveer tien jaar tussen", legt Pereira uit. "Veel van die spelers groeiden op met hem als hun idool, maar hebben nooit met Cristiano in zijn absolute topjaren bij Portugal gespeeld. Tegen de tijd dat zij erbij kwamen, zat hij al in de neergaande fase van zijn carrière."

Bij de gevestigde internationals zou daardoor frustratie ontstaan. "Het is een heel gespannen situatie, omdat spelers als Bruno Fernandes en Bernardo Silva volgens mij vinden dat Portugal internationaal beter zou moeten presteren. En ze vinden dat Cristiano hen niet helpt door erop te blijven aandringen dat hij altijd moet spelen."

Een rol als ervaren kracht op de achtergrond zou volgens Pereira veel beter liggen binnen de selectie. "Ze hebben hem er graag bij en vinden het prima als hij vanaf de bank helpt. Dat zou voor alle partijen de verstandigste oplossing zijn."

Maar precies daar wringt het volgens hem. "Dat hij uiteindelijk steeds weer de held van het verhaal wil zijn, heeft voor een bepaalde verdeeldheid gezorgd. Aan de ene kant staan de oudere spelers, die beseffen dat ook hun tijd voorbijgaat en bang zijn dat ze de kans missen om iets groots te winnen met Portugal. Aan de andere kant heb je de heel jonge spelers, die Ronaldo alleen maar kennen als een wereldwijd icoon. Voor hen is het veel moeilijker om voorbij dat beeld te kijken en hem gewoon als mens en voetballer te zien."