Het officiële Instagram-account van het Portugese nationale elftal heeft binnen 24 uur na het plotselinge vertrek van Cristiano Ronaldo meer dan een miljoen volgers verloren. De 41-jarige aanvaller stapte woensdagavond op bij het trainingskamp in Kopenhagen na een flinke ruzie met bondscoach Jorge Jesus. Het vertrek van de Portugese superster leidde op de sociale media van de bond meteen tot een enorme daling.

Voor het vertrek van de routinier stond het account van de Portugese voetbalbond nog op zo'n 24,9 miljoen volgers, maar dat aantal zakte binnen een dag al snel terug naar 23,4 miljoen. Het laat meteen zien hoe ontzettend groot de achterban van Ronaldo zelf is in vergelijking met het nationale elftal. Terwijl het team op het veld gewoon doorgaat, besluiten duizenden fans over de hele wereld om de nationale ploeg online meteen te ontvolgen.

Woordenwisseling tussen Jorge Jesus en de vedette

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De problemen tussen de twee begonnen afgelopen zondag al tijdens de wedstrijd tegen Noorwegen, toen bondscoach Jorge Jesus besloot om Cristiano Ronaldo de hele wedstrijd op de bank te laten zitten. De aanvaller liep wel dertig minuten warm langs de lijn, maar minuten kreeg hij niet. Jesus was na afloop heel duidelijk over zijn keuze: "Ik ben de trainer en ik heb de speler verteld dat hij niet zou spelen. Ik vertelde hem dat ik hem op de bank zou zetten en dat hij zou spelen als ik hem dertig minuten nodig had. Maar ik zag de wedstrijd anders, dus kwam hij er niet in."

De situatie werd woensdag nog wat serieuzer toen Jesus op een persconferentie fel van zich afbeet en stelde dat niemand invloed heeft op zijn opstellingen. "Het zal niet Cristiano zijn, noch een andere speler, die mijn ideeën als coach zal veranderen. Nooit. Hij niet en niemand anders. Zelfs een voorzitter niet. Nooit", was het duidelijke oordeel van de trainer. Na deze harde woorden en een gesprek met Pedro Proença, de voorzitter van de Portugese voetbalbond, pakte Ronaldo direct het vliegtuig richting Madrid. Hij zou zelfs hebben besloten niet meer voor het nationale elftal van Portugal uit te willen komen.

Verklaring van Cristiano Ronaldo op sociale media

Niet lang na zijn plotselinge vertrek uit het trainingskamp kwam Cristiano Ronaldo zelf met een reactie op zijn sociale kanalen. Daarin gaf de steraanvaller aan dat de woorden van de bondscoach de directe reden waren om zijn spullen te pakken. "Na de persconferentie van de bondscoach en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese voetbalbond heb ik besloten het trainingskamp van de nationale ploeg te verlaten", zo liet Ronaldo weten.

Ronaldo maakte tegelijkertijd duidelijk dat het hele verhaal nog naar buiten gaat komen. "Te zijner tijd zal ik het Portugese volk de waarheid vertellen over de redenen achter mijn vertrek bij de nationale ploeg, waaraan ik mij altijd heb toegewijd. Nu is het moment om Portugal en al mijn teamgenoten, zonder uitzondering, veel succes te wensen."