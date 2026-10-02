De druk op Veljko Paunovic neemt flink toe in aanloop naar de ontmoeting met het Nederlands elftal. Servië ging donderdagavond met 2-0 onderuit tegen Duitsland en staat na drie speelrondes nog altijd puntloos onderaan in de Nations League. Paunovic heeft ruzie met de fans en media in eigen land wegens hun aanhoudende kritiek en benadrukt dat het bouwen aan een elftal nu eenmaal tijd kost.

Aanstaande zondag wacht in het Philips Stadion de return tegen Oranje. Eerder ging de heenwedstrijd in Belgrado al met 1-2 verloren, waarna ook nederlagen volgden tegen Griekenland (1-2) en Duitsland. De achterstand op koploper Griekenland en nummer twee Nederland is daardoor al aanzienlijk opgelopen.

Paunovic hekelt negativiteit rondom Servië

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Voor Veljko Paunovic is de maat vol na vragen over wat zijn ploeg geleerd heeft van de nederlaag in München. "Je kan niet leren door op een knop te drukken", reageert de bondscoach fel. "We zitten in een situatie waarin we spelers proberen terug te halen bij het nationale team en er zijn al spelers teruggekomen. We voegen weer jongens toe en kijken naar de lange termijn en het proces dat daarvoor nodig is. Dat kost tijd. Wie geen geduld heeft, kan ik dat niet geven."

De trainer stelt dat een negatieve stemming het herstelproces juist blokkeert. Volgens Paunovic helpt het totaal niet om te blijven hangen in teleurstellingen, zoals er in het land door zowel de media als de fans wordt gedaan. "Als we van wedstrijd naar wedstrijd gaan en constant in die draaimolen van negatieve gevoelens blijven hangen, komen we nergens."

Om meer houvast te creëren bracht Veljko Paunovic ervaren spelers terug bij de nationale ploeg, onder wie Dusan Tadic. De bondscoach ziet dat zijn elftal ondanks de resultaten wel degelijk bereid is om te knokken. Dit ondanks dat het tot nu toe niet genoeg is gebleken.

"De mentaliteit is belangrijk. Ik ben trots op de jongens. We stonden achter, maar de jonge gasten zitten de Duitsers gewoon achterna. Ze willen bijten, ze willen laten weten dat ze er zijn. Daar ben ik naar op zoek en ik zal nooit toestaan dat dat er niet is, anders word ik boos", legt Paunovic uit.

Gevecht om punten tegen Nederland

In Eindhoven moet Veljko Paunovic de weg omhoog zien te vinden tegen Nederland. De achterban verlangt direct resultaat, maar de bondscoach blijft vasthouden aan zijn eigen stappenplan.

"Maar nu kan ik niet boos zijn op de jongens. Iedereen die dicht bij ons staat, weet dat we eraan werken om die negatieve sfeer te doorbreken. We hebben leiders en talentvolle spelers teruggehaald en bouwen aan een systeem. Maar dat kost tijd", besluit Paunovic richting de ontmoeting in Eindhoven.

Voor Nederland is het duel ook een must-win. Oranje kan weer groepsleider worden als het zelf wint en Griekenland punten verspeeld in eigen huis tegen Duitsland. Het lijkt een gevecht tussen drie landen te gaan worden om de poule, waarbij de eerste twee door zullen gaan naar de volgende ronde.