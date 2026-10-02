Johan Derksen heeft in het programma Vandaag Inside openhartig verteld over het huiselijk geweld waarmee hij is opgegroeid. De oud-voetballer maakte op jonge leeftijd traumatische ervaringen mee.

De aanleiding voor de voormalig linksback van Go Ahead Eagles en Veendam om over zijn ervaringen met huiselijk geweld te beginnen, is een bericht dat deze week in het nieuws verscheen over dit onderwerp. Daaruit bleek namelijk dat 84,2 procent van de mannen in Nederland het nooit gerechtvaardigd vindt dat een man zijn vrouw slaat. Dat percentage lag vier jaar geleden nog op 87 procent. Derksen schrok van dit nieuws.

'Het is echt verschrikkelijk'

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"Als ik dit soort dingen lees... Kijk, ik ben opgegroeid met huiselijk geweld. Het is verschrikkelijk voor een kind. Het is echt verschrikkelijk. Ik weet ook: er zit heel veel ellende achter voordeuren waar je het niet verwacht. Ik kwam ook uit een gezin waar je het niet verwachtte."

Derksen vervolgt: "Het is voor die vrouw een hel, maar ook voor de kinderen. Want kinderen krijgen dat mee. Die leven altijd in spanning. Ik zat op een christelijke kleuterschool. Dan moest je bidden en lag ik 's avonds in bed te bidden dat mijn vader mijn moeder niet zou slaan. Dan denk je toch: Dat is tragisch?"