Voetballer wilde Valentijn Driessen 'op zijn bek slaan' tijdens gala

Valentijn Driessen heeft gereageerd op de uitspraken van Michiel Kramer over een confrontatie tussen de twee die jaren geleden plaatsvond op een voetbalgala. De journalist van De Telegraaf weet zich de confrontatie nog goed te herinneren en stelt dat Kramer hem 'op zijn bek wilde slaan'.

De aanleiding voor de botsing was een analyse waarin Driessen zich uiterst kritisch had uitgelaten over de kwaliteiten van de spits. Driessen had Kramer onder meer 'een voetballer die in de Vijfde Klasse thuishoort' genoemd. Kramer besloot de verslaggever tijdens het gala, dat inmiddels bekendstaat als de Eredivisie Awards, op te zoeken in de zaal om verhaal te halen.

Kramer confronteerde Driessen

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Michiel Kramer legde donderdag in de Cor Potcast uit waarom hij de confrontatie destijds opzocht: "Toen zag ik hem daar staan en dacht ik: ik ga er toch even heen. Toen zei ik: Wat lul je nou raar de hele tijd, man? Kritiek vind ik allemaal prima, maar doe gewoon normaal. En als je wat te zeggen hebt, zeg dat dan gewoon in mijn gezicht."

'Hij zou mij op mijn bek slaan, of zo'



Valentijn Driessen wordt vrijdag in de podcast Kick Off geconfronteerd met die woorden van Kramer. De journalist weet het incident nog goed: "Dat was bij het Voetballer van het Jaar-gala. Ik weet niet precies wanneer dat is geweest. Ik denk tien jaar geleden. Maar hij kwam verhaal halen. Wat mij bijstaat, dat als ik nog een keer iets zou zeggen, hij mij op mijn bek zou slaan, of zo. Maar hij was al van plan om mij daar voor de eerste keer op de bek te slaan", zegt Driessen lachend.