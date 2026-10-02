Voetballer wilde Valentijn Driessen 'op zijn bek slaan' tijdens gala

Valentijn Driessen heeft gereageerd op de uitspraken van Michiel Kramer over een confrontatie tussen de twee die jaren geleden plaatsvond op een voetbalgala. De journalist van De Telegraaf weet zich de confrontatie nog goed te herinneren en stelt dat Kramer hem 'op zijn bek wilde slaan'.
De aanleiding voor de botsing was een analyse waarin Driessen zich uiterst kritisch had uitgelaten over de kwaliteiten van de spits. Driessen had Kramer onder meer 'een voetballer die in de Vijfde Klasse thuishoort' genoemd. Kramer besloot de verslaggever tijdens het gala, dat inmiddels bekendstaat als de Eredivisie Awards, op te zoeken in de zaal om verhaal te halen.
Michiel Kramer legde donderdag in de Cor Potcast uit waarom hij de confrontatie destijds opzocht: "Toen zag ik hem daar staan en dacht ik: ik ga er toch even heen. Toen zei ik: Wat lul je nou raar de hele tijd, man? Kritiek vind ik allemaal prima, maar doe gewoon normaal. En als je wat te zeggen hebt, zeg dat dan gewoon in mijn gezicht."
Valentijn Driessen wordt vrijdag in de podcast Kick Off geconfronteerd met die woorden van Kramer. De journalist weet het incident nog goed: "Dat was bij het Voetballer van het Jaar-gala. Ik weet niet precies wanneer dat is geweest. Ik denk tien jaar geleden. Maar hij kwam verhaal halen. Wat mij bijstaat, dat als ik nog een keer iets zou zeggen, hij mij op mijn bek zou slaan, of zo. Maar hij was al van plan om mij daar voor de eerste keer op de bek te slaan", zegt Driessen lachend.
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Het is goed dat hij het niet gedaan heeft, maar ik zou het wel begrijpen. Deze man is dag in dag uit bezig met het kapotmaken maken van spelers, trainers, bestuurders en clubs. Het is echt riooljournalistiek van het niveau Panorama, Privé, Story.