Klokkenluider in Man City-zaak vreest voor zijn leven

Rui Pinto, de klokkenluider die de zaak rond Manchester City aan het rollen bracht, vreest voor zijn leven. De oprichter van Football Leaks verliest in zijn vaderland Portugal namelijk zijn status als beschermde getuige, zo melden diverse media.

De 37-jarige Pinto richtte in 2015 de website Football Leaks op. De hacker en activist publiceerde op de site onder meer documenten waaruit de link tussen FC Twente en de Doyen Sports-groep werd onthuld, die er uiteindelijk toe leidde dat de Tukkers voor drie jaar werden uitgesloten van deelname aan Europees voetbal. In 2018 onthulde de site tevens de plannen voor de Europese Super League, én dat Manchester City en Paris Saint-Germain zich op grote schaal schuldig zouden maken aan het schenden van de Financial Fair Play-regels van de UEFA. Dat laaste bracht Pinto in samenwerking met het Duitse Der Spiegel naar buiten.

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De Europese voetbalbond besloot City hard te straffen, maar de club stapte met succes naar het CAS. Daardoor verdwenen een monsterboete (30 miljoen euro) plus een tweejarige uitsluiting van Europees voetbal van tafel. De onthullingen leidden echter ook tot een onderzoek door zowel de Premier League als de UEFA naar de financiële handelswijze van Manchester City. Inmiddels is duidelijk dat de club op 114 van de 115 punten schuldig is bevonden, waardoor City mogelijk een boete, puntenaftrek of zelfs verplichte degradatie en/of het afnemen van behaalde prijzen boven het hoofd zou kunnen hangen. De club is inmiddels in beroep gegaan.

Pinto is in 2019 in Boedapest, op verzoek van de Portugese autoriteiten, gearresteerd. De hacker werd verdacht van onder meer het illegaal verkrijgen van documenten en afpersing. Uiteindelijk is de klokkenluider in augustus 2020 weer vrijgelaten. In datzelfde jaar bereikte hij een deal om met de autoriteiten samen te werken en documenten ter beschikking te stellen. Daardoor ging Pinto ook een getuigenbeschermingsprogramma in.

De BBC schrijft echter dat Pinto zijn status als beschermde getuige nu gaat verliezen. De Portugees zou nu vrezen voor een aanslag op zijn leven, en daarom van plan zijn om in een ander land onder te gaan duiken. Inmiddels is een crowdfunding gestart om Pinto aan de middelen te helpen om dat te bekostigen.

The Guardian meldt zaterdag dat de Portugees bereid is om de autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk verder te helpen, in ruil voor bescherming. "Met gedetailleerde kennis van de documenten, individuen en bedrijven die betrokken zijn bij de zaak - plus documenten die over het hoofd zijn gezien gedurende het onderzoek - is Rui Pinto bereid om in een ander land verder te gaan als beschermde getuige", aldus de krant.