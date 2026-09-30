Louis van Gaal is benadeeld door de financiële overtredingen van Manchester City, zo vindt Sjoerd Mossou. In zijn column voor het Algemeen Dagblad wijst Mossou op de vijfde plek van het Manchester United van Van Gaal in het Premier League-seizoen 2015/16.

Van Gaal won in zijn laatste seizoen in Manchester wel de FA Cup, maar viel op basis van het doelsaldo buiten de top vier in de Champions League. Nummer vier Manchester City mocht de (voorrondes van) de Champions League in, terwijl nummer vijf Manchester United veroordeeld was tot de Europa League. Die zou het uiteindelijk ook winnen in 2017, onder leiding van José Mourinho.

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“Zou Louis van Gaal eigenlijk al met zijn huisadvocaat hebben gebeld?”, vraagt Mossou zich af. Volgens de journalist is Manchester City ‘ontmaskerd als de grootste bedrieger in de geschiedenis van het voetbal’. “Tal van clubs zijn grof benadeeld door deze malversaties. Prijzen en herinneringen werden gestolen van clubs, van spelers en van fans.”

“Met al dat oliegeld tuigde City een consortium van clubs op dat de volledige voetbalmarkt ontregelde. Het internationale voetbal werd jarenlang bedrogen, beschadigd en voorgelogen”, zegt Mossou, die rekening houdt met schadeclaims die in de miljarden kunnen lopen. “Tientallen clubs en miljoenen fans zullen zich genaaid voelen door het structurele bedrog van The Citizens.”

“Maar laten we daarbij ook de onvoorziene, individuele slachtoffers niet vergeten: ook Van Gaal verdient eerherstel”, vindt Mossou. Hij adviseert: “Procedeer ze kapot, Louis.”