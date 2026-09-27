Roy Keane walgt van woorden Rodri: 'Manchester City heeft valsgespeeld'

Roy Keane haalt bij ITV keihard uit naar Manchester City en veegt de vloer aan met de verdedigende woorden van Rodri. De voormalig aanvoerder van Manchester United reageert fel op de situatie rond de Engelse topclub, nadat afgelopen vrijdag naar buiten kwam dat een onafhankelijke commissie City schuldig heeft bevonden aan maar liefst 114 van de 115 aanklachten wegens overtredingen van de financiële regels. Volgens de analist moet de club zwaar boeten voor wat hij doelbewuste misleiding noemt.

Rodri, die afgelopen zomer vertrok naar FC Barcelona, nam het voor het duel tussen Engeland en Spanje juist op voor zijn oude werkgever. De middenvelder, die tussen 2019 en 2026 grote prijzen pakte in Manchester, liet weten dat de clubleiding de spelers destijds altijd had verzekerd dat er niets aan de hand was en dat de behaalde titels op het veld gewoon blijven staan.

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Keane kan daar helemaal niets mee en maakt korte metten met het betoog van de Spanjaard. "Ik ben het totaal niet eens met de boodschap van Rodri. Het was de keuze van de club, ze hebben ervoor gekozen om vals te spelen. Wat ze de afgelopen jaren ook hebben gewonnen, ze verdienen het om gestraft te worden", klinkt het duidelijk uit de mond van de oud-middenvelder.

De Ier is dan ook verbijsterd over de gigantische lijst aan overtredingen en vindt dat er een flink signaal moet worden afgegeven. "Ze hebben valsgespeeld en zijn daarvoor schuldig bevonden. Nu moeten ze de gevolgen ondergaan. Het is nogal wat dat ze op 114 van de 115 aanklachten schuldig zijn bevonden. Dat is schokkend nieuws", stelt Keane.

Hoe zwaar Manchester City uiteindelijk gestraft gaat worden, is op dit moment nog de vraag. Volgens de reglementen kan de sanctie uiteenlopen van torenhoge boetes en een flinke puntenaftrek tot degradatie, uitsluiting uit de competitie of zelfs het intrekken van titels. City heeft zelf al laten weten dat de hele procedure formeel nog niet klaar is en dat de club meteen in beroep gaat zodra de straf definitief wordt uitgesproken.