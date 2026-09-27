Tony Pulis voelt zich bedrogen door Manchester City na de verloren FA Cup-finale van 2011. De voormalig manager van Stoke City uit zijn onvrede in een bijdrage voor de BBC, nu de Engelse topclub schuldig is bevonden aan grootschalige overtredingen van de financiële regelgeving. De 1-0 nederlaag van destijds is door de recente uitspraak in een heel ander daglicht komen te staan.

Op Wembley ging Stoke City in mei 2011 met 1-0 onderuit door een doelpunt van Yaya Touré. Destijds kon Pulis de nederlaag nog accepteren omdat zijn elftal het opnam tegen een veel rijkere club, maar daar kijkt hij inmiddels heel anders naar. "We verloren, maar tegen een team waarvan is vastgesteld dat het de financiële regels van de Premier League heeft overtreden", stelt de oud-trainer.

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De spelers van Stoke City gaven die middag alles, benadrukt Pulis, maar het oneerlijke speelveld zorgt achteraf voor een bittere smaak. Touré kwam in 2010 over van Barcelona en kostte volgens Pulis destijds al meer dan de voltallige basiself van Stoke City bij elkaar. "Hij verdiende tien keer zoveel als mijn hele selectie", stelt Pulis. De nederlaag zit met de kennis van nu meer dwars dan toen. "Vandaag de dag voel ik me heel anders. Ik voel me bedrogen. Wat er ook gebeurt, we krijgen die dag nooit meer terug en ook niet de kans om in Stoke-on-Trent met de beker en medailles te vieren."

Onder de aanhang van Stoke City vraagt men zich inmiddels af wanneer de beker officieel aan de club wordt toegewezen. Pulis krijgt daar geregeld vragen over van supporters, maar rekent er zelf allerminst op dat het er ooit van komt. "Ik verwacht niet dat Manchester City mij of de club zal bellen om de FA Cup van 2011 terug te geven. Ik geloof ook niet serieus dat andere bekers en titels worden teruggegeven." De voormalig manager verwacht eerder dat er een zware straf en een aanzienlijke geldboete worden uitgedeeld.

Een onafhankelijke commissie heeft Manchester City schuldig bevonden aan 114 van de 115 aanklachten wegens het overtreden van de financiële regels van de Premier League. Die overtredingen beslaan grotendeels de periode tussen 2009 en 2018. Er zijn vooralsnog geen officiële sportieve of financiële sancties opgelegd aan de koploper van Engeland. Manchester City ontkent alle beschuldigingen en verwacht officieel in beroep te gaan tegen het oordeel.